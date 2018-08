Jeux du Québec: trois médailles d'or pour Éliott Héroux

Thetford Mines, le 31 juillet 2018 – L’or au 800 m, au 1500 m et au 2000 m steeple, en plus de la médaille de bronze au 4x400 m. Est-ce qu'il y une chose qu’Éliott Héroux n’a pas accomplie à la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018 ? Pas selon l’athlète de la Mauricie, qui repartira de ses troisièmes et derniers Jeux mardi avec le sentiment du devoir accompli.

« C’est incroyable, je visais trois médailles d’or individuelles! C’est le fruit de mes efforts de toutes ces années d’entraînement. Je suis vraiment content. J’ai battu mon record personnel d’environ 1 seconde au 800 m. C’est une récompense de plus. Au relais, Christophe Paré, Samuel Bouliane, Thomas Chartier et moi visions la troisième place. »

Originaire de Shawinigan, Héroux a toutefois avoué avoir ressenti un grand niveau de stress pour cette compétition.

« C’était comme les Championnats provinciaux que nous avons eu la semaine avant les Jeux, mais avec plus de gens et de médias. J’ai affronté les mêmes adversaires, mais dans un événement plus gros et plus prestigieux encore », a dit le jeune homme de 17 ans.

Maintenant un chapitre de sa vie terminé, le porte-drapeau de sa délégation a fait savoir que ce qu’il a le plus aimé de ses trois expériences, outre ses performances, ce sont les rencontres qu’il a faites.

« Les Jeux du Québec, c’est plus qu’une compétition ! C’est un endroit propice pour créer des amitiés, c’est la magie des Jeux. Mon conseil aux plus jeunes en tant que vétéran serait d’avoir du plaisir avec tous les athlètes tout en vous dépassant. »