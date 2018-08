La championne en titre à Washington s'incline dès le premier tour

WASHINGTON - La championne en titre du tournoi de Washington, Ekaterina Makarova, s'est inclinée au premier tour devant Ana Bogdan, en deux manches de 7-6 (2), 6-3, mardi.

Il s'agissait d'une autre mauvaise nouvelle pour les organisateurs du tournoi sur ciment, qui avaient déjà dû remplacer l'une de ses têtes d'affiche.

La championne des Internationaux d'Australie Caroline Wozniacki a annoncé plus tôt dans la journée son retrait du tournoi à cause d'une blessure à la jambe droite, quelques heures avant son match contre l'Ukrainienne Anhelina Kalinina.

Wozniacki a été remplacée au tableau par Ysaline Bonaventure, éliminée au dernier tour des qualifications.

La deuxième tête de série, Sloane Stephens, s'est taillée une place au second tour en l'emportant 7-5, 6-4 devant Bethanie Mattek-Sands. Stephens a converti ses quatre balles de bris, a sauvé sept des neuf auxquelles elle a fait face, et a réussi trois as. Au prochain tour, elle croisera le fer avec Andrea Petkovic, qui a mis la main sur sa première victoire en lever de rideau du tournoi lundi.

Parmi les autres résultats, la troisième tête de série Naomi Osaka a fait fi de son adversaire Bernarda Pera, 6-2, 7-6 (4), tandis que Donna Vekic (7e) a défait Caroline Dolehide 6-3, 6-4.

Après un entraînement sur le site lundi, Wozniacki a déclaré que sa jambe l'incommodait quelque peu, mais qu'elle espérait que tout irait bien.

Elle a remporté son premier titre du Grand Chelem en janvier à Melbourne pour renouer avec le premier rang mondial. Elle est actuellement no 2.

Wozniacki n'a pas joué de match depuis sa défaite au deuxième tour à Wimbledon, le 4 juillet. Elle a maintenant moins d'un mois pour se préparer pour les Internationaux des États-Unis, qui débuteront le 27 août.