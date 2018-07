Johnny Manziel sera le quart partant des Alouettes contre les Tiger-Cats

MONTRÉAL — Johnny Manziel effectuera ses débuts dans la Ligue canadienne de football contre son ancienne équipe.

Les Alouettes ont confirmé que Manziel sera le quart partant, vendredi, lorsque l'équipe accueillera les Tiger-Cats de Hamitlon.

Les Tiger-Cats ont échangé Manziel aux Alouettes, le 22 juillet, en compagnie du joueur de ligne offensive Tony Washington et du Canadien Landon Rice, en retour du receveur Chris Williams, du joueur de ligne défensive Jamaal Westerman et des choix de première ronde au repêchage de 2021 et 2022.

Manziel a défrayé les manchettes à travers l'Amérique du Nord en mai lorsqu'il a signé un contrat de deux ans avec les Tiger-Cats.

Le lauréat du trophée Heisman en 2012 a joué lors des deux matchs préparatoires des Tiger-Cats — complétant 21 de ses 31 passes pour des gains de 168 verges et un touché en plus de gagner 19 verges à la suite de six courses — mais il a agi comme substitut à Jeremiah Masoli une fois en saison régulière.

Les Browns de Cleveland ont sélectionné Manziel en première ronde — 22e au total — au repêchage de 2014 mais il a été congédié en mars 2016 après deux saisons tumultueuses.