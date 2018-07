Les négos pourraient reprendre entre Jimmy Briand et l'Impact

L'espoir renait quant à la venue possible de l’attaquant français Jimmy Briand avec l’Impact de Montréal.

Selon l’entraîneur Rémi Garde, il n’est pas impossible que les négociations reprennent sous peu.

«Il y a plus qu’un espoir oui. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour que ça arrive.»

À la suite de cette déclaration, le blogueur Nilton Jorge, qui a été à l’origine de la nouvelle, a plus tard indiqué que selon ses informations, les discussions avaient bel et bien repris entre le club et l’agent du joueur au cours des dernières heures.

Pas plus tard qu'hier, Briand blâmait le propriétaire Joey Saputo pour l'achoppement des négociations.

On court aussi après Adi

Par ailleurs, Garde a confirmé que l’Impact cherche également à faire l’acquisition de l’attaquant Fanendo Adi, du Cincinnati FC.

Adi a été acquis par Cincinnati de Portland, en début de semaine. Le FC Cincinnati fera son entrée dans la MLS en 2019. Adi devra donc passer le reste de la saison 2018 en USL. L’Impact tente présentement de convaincre le club de l’Ohio de le prêter à l’Impact pour le reste de la saison.

Advenant que l’Impact ne soit pas capable de faire d’acquisition significative d’ici la fermeture de la fenêtre des transferts, il serait utopique de penser que ça n’affecterait pas le moral des troupes.

«Je ne l’espère pas, mais ce n’est pas impossible, a-t-il lancé lors de son point de presse.»

Nouvelles de l'infirmerie

Il y a tout de même des bonnes nouvelles chez l’Impact.

Blessé, le défenseur central Kyle Fisher est finalement prêt à revenir au jeu. Il sera disponible dès samedi face au DC United.

Un autre défenseur central, Zakaria Diallo reprendra dès cette semaine l’entraînement complet. Il aura besoin de deux semaines avant de pouvoir être disponible pour jouer des minutes de match.

Finalement, le défenseur latéral droit Chris Duvall est à une semaine de pouvoir recommencer à courir.