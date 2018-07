Bottas, le «bon ailier»: «c'est un peu lourd à porter» - Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve, l’analyste, a parfois été dur envers certains de ses collègues pilotes toujours actifs en Formule 1. Mais au lendemain de la victoire de Lewis Hamilton avec l’aide de son coéquipier Valtteri Bottas, le Québécois trouve que le patron de Mercedes a été injuste envers celui qui a fait du bon travail.

« Hamilton a bien piloté pour les conditions, a dit Villeneuve. Tout au long du week-end, il n’avait pas la meilleure voiture pour le « show » et il avait été plus lent que son coéquipier (Bottas). Mais il a pu compter sur le travail de son coéquipier qui a le bouchon.

« (Bottas) roulait peut-être une seconde et demie de moins vite qu’il en était capable pour ralentir les deux pilotes Ferrari (Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen). »

Pourtant, après la course, le patron de l’écurie Mercedes Toto Wolff, a noté que Valtteris Bottas était un « bon ailier » pour Hamilton. Le Finlandais n’a pas apprécié.

« C’est un peu maladroit comme commentaire, croit Villeneuve. Tout le monde a vu ce que Bottas a fait, mais remuer le couteau dans la plaie comme ça, c’est un peu dur. Je ne pense pas que Toto Wolff a fait exprès.

« Je pense qu’il a dit ça en essayant d’être positif à l’endroit de son pilote, mais c’est un peu normal qu’il (Bottas) le prenne de travers. Déjà, il est passé pour un pilote qui manque de force, qui accepte de jouer les seconds rôles, mais si on le dit comme ça, c’est vrai que c’est un peu lourd à porter. »

Cela dit, Bottas ne peut guère changer les choses.

« Il vient de signer son contrat et dans son contrat, il doit suivre les directives de l'équipe. Et à côté de lui, il y a un pilote qui est quatre fois champion du monde et qui gagne 45 millions $ par an. Impossible qu'il fasse le poids. Il sait pourquoi il est là. »

