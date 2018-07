La force tranquille de Florence Fillion et d'Alex Dussault

Thetford Mines, 30 juillet 2018 – L’adversité, c’est un mot que les athlètes connaissent bien. Parlez-en à Florence Fillion (Laval) et à Alex Dussault (Capitale-Nationale), qui ont surmonté de nombreux défis pour être présents à cette 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018.

À 12 ans, la Lavalloise a bien failli faire une croix sur ses premiers Jeux. En action au triathlon, Florence a fait face à pas une, mais trois blessures dans les derniers mois.

« En décembre, je me suis déchiré le ligament dans le pouce en ski, alors je n’ai pas fait de sport pendant deux mois, a noté l'adolescence. Ç’a retardé mon entraînement. Un mois après mon rétablissement, je me suis cassé le petit doigt en éducation physique. »

« Une semaine avant les Jeux, au Triathlon de Laval organisé par mon père, je me suis blessée au pied en sortant de l’eau. J’ai poursuivi ma course et j’ai fini première. J’étais sensée avoir des points de suture, mais je n’avais pas assez de peau sur ma blessure pour procéder, alors tout ce que je pouvais faire, c’était attendre. Je suis passé à deux doigts de ne pas venir aux Jeux. »

C’est surtout sur l’aspect psychologique que Florence a travaillé afin d’être prête pour le grand rassemblement.

« J’étais vraiment, vraiment désespérée. Je ne pensais pas que j’allais y aller. C’était vraiment difficile de me dire que j’avais des chances de me qualifier. J’ai trouvé la persévérance pour y arriver. Avec tout le chemin que j’ai fait, je suis vraiment contente d’être ici ! »

Dans la catégorie 12-15 ans, elle a fini 34e de l’épreuve individuelle avec sillonage (375 m, 10 km et 2,5 km) dimanche et 37e au contre-la-montre individuel (200 m, 5 km et 1,5 km) lundi.

« J’ai atteint mon objectif de finir mes courses ! »

La rédemption pour Alex Dussault

À 17 ans, le Québécois Alex Dussault participe à ses troisièmes et derniers Jeux en tir à l’arc. Si en 2014 il a remporté l’or en arc recourbé 3D et l’argent au secteur concentrique arc recourbé, ce fut une tout autre histoire aux Jeux de Montréal.

« En 2016, j’ai eu une grosse baisse de performance qui a duré une bonne partie de l’été, notamment pendant les Jeux. J’étais perdu et je me remettais en question. J’ai dû réapprendre ma technique et j’ai changé d’entraîneur. Ç’a joué beaucoup sur mon mental et ça m’a pris une bonne année avant d’avoir de bonnes performances. »