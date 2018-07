Vettel garde espoir même si Hamilton est toujours plus fort après la pause

BUDAPEST, Hongrie — La mauvaise nouvelle pour Sebastian Vettel, c'est que Lewis Hamilton a généralement l'habitude d'être encore plus fort après la pause estivale du championnat du monde de Formule 1.

Hamilton devance Vettel par 24 points après avoir remporté les deux dernières courses, et le pilote allemand n'a sans doute pas besoin qu'on lui rappelle que son rival britannique a effacé un déficit de 14 points au même stade l'an dernier pour finalement remporter le titre par 46 points.

«La seconde moitié de saison est toujours passionnante, toujours intense. Elle est un peu meilleure de notre côté, a déclaré Hamilton, qui a remporté dimanche le Grand Prix de Hongrie après avoir pris le départ en position de tête.

«Nous devons mettre encore plus de pression en deuxième moitié.»

Il y a deux semaines, lui et son équipe Mercedes tiraient de l'arrière sur Vettel et Ferrari aux championnats des pilotes et des constructeurs.

Ferrari s'attirait les éloges d'avoir la voiture la plus rapide sur le circuit et Vettel semblait prendre le dessus après avoir obtenu une superbe pole en Allemagne.

Avec Hamilton en 14e position sur la grille, en raison d'un problème hydraulique, on se questionnait alors sur la fiabilité de sa voiture.

Mais grâce à son brio au volant, et aux erreurs de Vettel et de son équipe, la situation s'est inversée en faveur de Mercedes.

En dépit de l'avantage au niveau de la vitesse — estimée à près de 0,5 seconde plus rapide que Mercedes sur certaines portions du circuit — Vettel a semblé sujet à un manque de concentration et son équipe a commis des erreurs grossières.

Dimanche, Ferrari a raté les arrêts aux puits de Vettel et Kimi Raikkonen après avoir eu du mal à installer un pneu assez rapidement.

Raikkonen a également dû disputer toute la course — près d'une heure et 40 minutes sous une chaleur étouffante — sans avoir à boire puisque son équipe n'a pas réussi à attacher correctement sa bouteille.

Plus tôt dans la saison, un mécanicien avait été victime d'une fracture de la jambe lorsqu'on a laissé repartir la voiture du pilote finlandais trop rapidement au Grand Prix de Bahreïn.

En Hongrie, Ferrari semblait être en position de force lors des essais libres mais la pluie a joué les trouble-fêtes lors des qualifications. Cela a permis à Mercedes d'obtenir les deux premières position sur la grille, avec Valtteri Bottas aux côtés de Hamilton.

À la course précédente à Hockenheim, la pluie a aussi joué un rôle lorsque Vettel, nerveux, est sorti de piste vers la fin du Grand Prix d'Allemagne. Il profitait à ce moment d'une avance de 10 secondes et n'avait aucune pression.

Vettel croit qu'il peut gagner le titre

Vettel demeure toutefois convaincu qu'il peut gagner le titre. «Le pendule semble osciller une fois de ce côté, une fois de l'autre, a-t-il déclaré après avoir terminé deuxième dimanche. La constance est la clé. Je ne me suis pas rendu service (en Allemagne) mais ça fait partie de la course.»

La bonne forme de Raikkonen est encourageante. Si le pilote de 38 ans n'a pas gagné depuis l'ouverture de la saison 2013 — au volant d'une Lotus — sa troisième place en Hongrie était un cinquième podium consécutif et une huitième en 12 courses.

Il compte 14 points d'avance sur Bottas, quatrième. Dix points séparent Mercedes et Ferrari, et la régularité de Raikkonen pourrait s'avérer vitale pour aider son équipe à décrocher son premier titre de constructeur depuis 2008.

Vettel espère que les points seront au rendez-vous, une fois que les problèmes seront aplanis.

«L'an dernier, nous avons perdu le championnat parce que notre voiture n'était pas assez rapide lors la dernière partie de la saison, a-t-il expliqué. Cette année, notre voiture s'est montrée plus efficace, plus fiable et elle a encore beaucoup de potentiel de développement. Je suis donc assez confiant pour la suite.»