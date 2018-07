Grand Prix de Hongrie: Zzzzzzzzzz…

On ne s’éternisera pas sur cette dernière course avant les vacances : fidèle à sa tradition, le Grand Prix de Hongrie a été d’un ennui mortel.

Avec Monaco et Barcelone, l’Hungaroring est un des pires circuits de la F1 : il est à peu près impossible de dépasser. Les processions sont donc garanties, à moins que la pluie ne s’en mêle. Hélas, elle s’est montrée seulement lors des qualifications. Alors on a eu droit, comme prévu, à une parade so-po-ri-fi-que!

On observe, par ailleurs, un scénario qui se répète depuis quelques courses : tout se passe dans les dix derniers tours. Comme pour nous forcer à rester devant l’écran jusqu’à la fin. Après 60 passages d’une infinie platitude, ça s’est mis à brasser derrière le meneur - qui, lui, n’a jamais été inquiété : Hamilton aurait pu faire du tricot dans sa voiture tellement ça semblait facile. Après avoir réussi un départ parfait, il s’est confortablement installé en tête et n’a pas bougé de là. Vettel, Bottas et Ricciardo se sont colletaillés dans les derniers tours; Gasly, brillant sixième, a terminé « premier des autres »; et le pauvre Lance a terminé dernier.

Voilà, vous savez tout.

La saison des rumeurs

Avec deux victoires coup sur coup et une avance de 25 points sur Vettel, Hamilton aura la tête tranquille pendant ses vacances. Cela dit, ce congé estival de près d’un mois risque d’être passionnant car il marque le début de ce que les Britanniques appellent la silly season, la saison des rumeurs. Or, il y en a qui circulent déjà, et pas les moindres : le rachat de Force India par le milliardaire montréalais Lawrence Stroll et l’arrivée de son fils Lance dans cette écurie; le transfert d’Esteban Ocon chez Renault; le remplacement de Kimi Raikkonen par Charles Leclerc chez Ferrari; et la prolongation du contrat de Ricciardo chez Red Bull. Rien de tout ça n’a encore été confirmé, mais il n’y a pas de fumée sans feu…

À partir de là, toutes les spéculations sont permises : où ira Fernando Alonso ? Va-t-il rester en F1 ou disputer l’intégralité du championnat IndyCar, afin d’atteindre son prochain objectif : une victoire aux 500 Milles d’Indianapolis ? Double champion du monde et récent vainqueur des 24 Heures du Mans, l’Espagnol n’a jamais caché son ambition de devenir le deuxième pilote de l’histoire de la F1 - l’autre étant Graham Hill - à remporter la Triple couronne (Monaco, Le Mans, Indianapolis). Mais attention : une autre rumeur l’envoie chez Renault…

Continuons à spéculer : dans l’éventualité d’un duo Alonso-Ocon, où irait Hulkenberg, irréprochable cette saison ? Si Ocon quitte Force India, qui sera le coéquipier de Lance Stroll ? La rumeur, encore elle, parle de Robert Kubica, actuel troisième pilote de l’écurie Williams, qui effectuerait son grand retour en F1 pour jouer un rôle de mentor auprès du jeune Stroll.

Qui seront les pilotes de Williams et McLaren, deux écuries en chute libre après avoir dominé la F1 dans les années 80 et 90 ? Il serait étonnant de revoir Vandoorne et Sirotkyn, mais ce dernier a l’avantage d’amener avec lui une valise remplie d’argent. Vandoorne, cependant, n’a pas convaincu personne : Alonso, son coéquipier, l’a littéralement laminé.

Romain Grosjean en est un autre qui pourrait changer d’équipe. Le pilote franco-suisse demeure un des plus rapides du plateau, mais ses crampes au cerveau ont privé l’écurie Haas de précieux points cette saison. Et des points, en F1, ça signifie de l’argent. Les gaffes de Grosjean coûtent cher et il aura besoin d’une fin de saison du tonnerre pour convaincre ses patrons de le garder.

Bref, tout ça est très intéressant – plus que ce qui se passe en piste, diront les cyniques – et il faudra rester à l’affût même si, officiellement, la F1 est en congé.

Gérants d’estrade, votre saison commence !