L'Impact est satisfait de son mois de juillet, mais conscient du travail à faire

Ignacio Piatti n'aura pas la chance de se reposer beaucoup, lui qui prendra la direction d'Atlanta. La Juventus de Turin sera de passage mercredi au Mercedes-Benz Stadium pour y affronter les étoiles de la MLS.

Si la défaite contre les Whitecaps en Championnat canadien en a déçu plusieurs, le parcours en MLS continue d'être positif pour l'Impact. Après un début de campagne catastrophique, l'équipe est remontée à la surface depuis le début du mois de juin.

Malgré un dossier de ,500 en saison régulière en juillet, l'Impact pointe encore au cinquième rang de l'Association de l'Est, avec le même nombre de points que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et un point de plus que l'Union de Philadelphie. Cependant, les deux équipes ont deux matchs de plus à disputer que l'Impact d'ici la fin de la saison.

Toutefois, les deux défaites de l'Impact en MLS en juillet ont été encaissées aux dépens des deux meilleures formations du circuit, le New York City FC et l'Atlanta United.