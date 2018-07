Quatre golfeurs se partagent le premier rang à l'Omnium Canadien

OAKVILLE, Ont. — En quittant le club de golf Glen Abbey, Dustin Johnson s'est arrêté un instant, a balayé du regard la pièce où les médias étaient tous rassemblés et il a souri.

«J'espère tous vous voir demain», a déclaré Johnson, en riant.

Le numéro 1 mondial a conclu la troisième ronde de l'Omnium canadien à égalité avec Kevin Tway, Byeong Hun An et Whee Kim au sommet du classement, samedi.

Les quatre golfeurs affichent un pointage cumulatif de moins-17.

Johnson a donné le ton en réussissant sept oiselets et un aigle, en plus de remettre une carte de 65 (moins-7). Il a inscrit cinq de ses sept oiselets lors sur les six premiers trous.

«J'aime le parcours, je sens que mon système de jeu est vraiment bon et j'ai confiance en mes moyens, a admis Johnson, qui avait terminé au deuxième rang à Glen Abbey en 2013 et 2016, sans jamais être en mesure de mettre la main sur le titre du tournoi. Je vais devoir vraiment bien jouer demain afin de me démarquer. Il y a certainement de très bons joueurs ici.

«Il y a beaucoup de joueurs qui gravitent autour du premier rang et quelqu'un va devoir sortir une très bonne ronde de son chapeau. Par chance, ce sera moi.»

An a joué une ronde de 66 pour gagner trois places au classement, tandis que son compatriote, le Sud-Coréen Kim, a inscrit un pointage de 67.

Meneur après la deuxième ronde, Tway a maintenu sa position grâce à une ronde de 68.

Son père, Bob, a remporté le tournoi en 2003, alors qu'il était présenté à Hamilton. Tway a pour sa part avoué samedi qu'il était conscient durant la ronde qu'il devait rattraper Johnson.

«Oui, j'ai regardé le tableau indicateur un peu. Il a amorcé la ronde en force», a reconnu Tway, qui a bien attaqué lors du neuf d'aller et lors des trois derniers trous, mais qui a joué de façon plus conservatrice du 11e au 15e trou en raison des vallées plus profondes.

Mackenzie Hughes, de Dundas, Ont., a fait un bond de 24 échelons, terminant avec une carte de 67 lui permettant de se hisser au 13e rang de ce tournoi de la PGA doté d'une bourse totale de 6,2 millions $. Ryan Hip a également connu une excellente troisième ronde et un pointage de 66 lui a permis de se glisser au 21e rang.

Le Britanno-Colombien Nick Taylor (72) a pour sa part chuté de 19 rang, étant relégué au 29e.

«Il y a beaucoup de caméras partout où nous allons, a relaté Taylor. Je crois qu'il y a un trou où ça m'a vraiment dérangé. J'aurais dû reculer un peu. Mais non, c'est plaisant de voir autant de gens réunis. L'ambiance est très électrisante et lorsque je fais un bon coup, comme au 18e, c'est amusant.»

David Hearn (69) et Ben Silverman (73) pointent tous les deux à égalité au 43e échelon, alors que Roger Sloan (73) et Chris Crisologo (73) se trouvent au 53e rang.