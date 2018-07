Océanne Roy, première Estrienne à participer aux Jeux du Québec en baseball

Thetford Mines, 28 juillet 2018 – Non, ce n’est pas une illusion d’optique. Il y a bien une fille au sein de l’équipe de baseball de la délégation de l’Estrie. Océanne Roy est d’ailleurs la première et la seule de sa région à participer aux Jeux du Québec dans ce sport.

Bien que l’épreuve se nomme baseball mixte 13-16 ans, les filles sont une denrée rare à la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018. «C’est l’fun de voir que nous aussi, les filles, nous pouvons nous rendre loin et participer à cet événement. Ici, je pense que nous sommes sept sur les 19 délégations », a dit la jeune de 13 ans.

L’entraîneur-chef Marc Sauriol s’est dit d’ailleurs très fier de la compter parmi ses rangs. Il a assuré qu’elle n’avait pas été favorisée lors de la sélection et qu’elle avait été traitée avec égalité.

« Elle a gagné sa place sur l’équipe. Elle a un bel esprit sportif et a un bon rendement. Océanne joue beaucoup au deuxième but et au champ gauche. Défensivement, elle est bonne pour capter les roulants, faire de beaux relais au premier but et exécute bien les plans. Au bâton, elle accepte bien son rôle. Si on lui demande de déposer un amorti ou de s’élancer avec élan, elle le fait avec fierté. »

La formation de l’Estrie, dont l'objectif est de se qualifier pour les quarts de final,e a d’ailleurs joué son premier match dans le groupe C samedi. La rencontre s'est finalement soldé par une défaite de 13-11 contre Chaudière-Appalaches.

Savoir se démarquer

Jouer avec des garçons, c’est le quotidien d’Océanne. Durant l’année scolaire, elle fait partie du programme Sport-études de l’École du Triolet de Sherbrooke et s’entraîne avec plusieurs de ses coéquipiers présents aux Jeux.

«L’intégration ici s’est bien faite puisque la plupart d’entre eux sont à la même école que moi. Je suis capable de faire ma place et de dire ce que je pense.»

Son rôle varie toutefois en fonction de l’équipe auxquelles elle se joint. « C’est différent si je joue avec les filles ou les garçons. Aux Jeux, ce n’est pas moi qui frappe les coups sûrs. Je m’occupe de faire avancer mes coureurs et faire un jeu simple. Attention, je suis quand même agressive sur les buts et je n’hésite pas à en voler! »

La passion du baseball coule dans les veines d’Océanne Roy et cette dernière n’a pas l’intention d’arrêter de sitôt!

« L’an prochain, j’espère intégrer l’équipe U16 de l’Équipe du Québec et atteindre l’équipe canadienne. J’aimerais aussi poursuivre mes études universitaires aux États-Unis et jouer au softball là-bas », a conclu l’Estrienne qui participera au Championnat canadien à la fin août avec l’Équipe du Québec U14.