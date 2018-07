EN DIRECT - Impact VS Atlanta United

L'Impact a gagné ses six derniers matchs disputés à domicile et tentera de poursuivre cette séquence victorieuse samedi soir en se mesurant au Atlanta United, qui trône présentement au sommet du classement de l'Association de l'Est.

IMPACT 0 - 1 ATLANTA

31' - BUT: Josef Martinez marque le premier but de la rencontre pour Atlanta.

Le milieu de terrain Samuel Piette est conscient du défi qui se dresse devant lui et ses coéquipiers: « Ça va être un match difficile, surtout avec la fatigue. On a un dernier effort à donner dans ce long mois. On affronte maintenant la meilleure équipe. Si on va chercher un bon résultat contre Atlanta, ça serait bien pour nos chances de se qualifier pour les séries. On devra être forts mentalement pendant 90 minutes et finir nos chances. »

L'Impact a encaissé deux durs revers cette semaine: son élimination en Championnat canadien mercredi et une entente avec l'attaquant français Jimmy Briand qui n'a malheureusement pas été conclue.

Ce match met fin à un mois de juillet très chargé pour l'Impact, qui enchainait une série de sept rencontres en 22 jours.

