GP du Hongrie: Hamilton profite de la pluie en qualification

La pluie a joué les trouble-fêtes lors de la séance de qualification du Grand Prix de Hongrie de Formule 1 et ce sont les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui en ont tiré profit.

Hamilton s'est assuré la position de tête sur une piste détrempée en une minute 35,658 secondes, soit deux dixièmes de moins que son coéquipier Bottas et cinq dixièmes devant la Ferrari de Kimi Raikkonen.

On s'attendait à une lutte entre les Ferrari et les Red Bull pour la pole sur le circuit de Hungaroring, qui leur est plus favorable. Mais la pluie a mêlé les cartes. Du coup, l'Allemand Sebastian Vettel a été relégué au 4e rang.

Max Verstappen (Red Bull) n'a pu faire mieux que le 7e rang tandis que son coéquipier Daniel Ricciardo, 12e, n'a même pas réussi

à accéder à Q3. Carlos Sainz, Pierre Gasly, Brendon Hartley, Kevin Magnussen et Romain Grosjean ont complété le top-10.

Le Canadien Lance Stroll partira de la 15e place sur la grille, lui qui a été victime d'une sortie de piste en Q2.

Hamilton devance Vettel par 17 points après 11 des 21 courses au calendrier. Les deux quadruples champions du monde ont remporté quatre courses chacun jusqu'ici et ils ont abandonné une fois.