Jeux du Québec: «Que les Jeux commencent!»

C’est officiel, la flamme de la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018 a été allumée, vendredi soir, lors de la grande ouverture de ce rassemblement sportif. Du 27 juillet au 4 août, la Ville de Thetford Mines accueillera plus de 3 700 athlètes des quatre coins de la province.

ll s’agit de la troisième fois depuis 1980 que la municipalité est l’hôte de la Finale des Jeux du Québec.

Le spectacle d’ouverture, qui devait avoir lieu à l’extérieur, a été transporté à l’Aréna Centre Mario-Gosselin en raison de la pluie. Le directeur artistique Alain Turcotte a mis en œuvre un spectacle regroupant des numéros de danse, de chant, de BMX et de cirque mettant en vedette les talents d’artistes locaux.

«Nous avons travaillé pendant un an avec la participation d’une centaine de personnes. La scène était impressionnante et nous avons utilisé beaucoup de technologies, comme les écrans D.E.L. a fait savoir Turcotte. C’était un show pour les jeunes et ç’a brassé !»

Plus tôt en après-midi, c’est sous le signe de la frénésie que les délégations sont arrivées dans la ville de Thetford Mines. Cri de ralliement, trompettes, crécelles ou encore maracas, tous les moyens étaient bons pour se faire entendre. Flam-Bo, la mascotte officielle représentant un lynx roux de la région Chaudière-Appalaches, était aussi sur place pour partager la joie des athlètes.

«Le voyage de l’Abitibi-Témiscamingue jusqu’ici a duré environ 11-12h, mais ça c’est très bien passé. Ce sont mes deuxièmes Jeux. J’étais très jeune à ma première expérience, mais j’ai tellement aimé ça, que j’ai voulu revenir. J’ai vraiment hâte de tirer de l’arc! Je me suis entraînée très fort et je veux prouver ce que je suis capable de faire», a dit Maëlly Ouellet.

Les athlètes âgés de 12 à 17 ans, ainsi que les 1 000 entraîneurs, officiels et accompagnateurs provenant de 19 régions seront hébergés dans 12 établissements des commissions scolaires de la région durant ces Jeux.

Le missionnaire adjoint au chef pour la délégation Saguenay–Lac-Saint-Jean, Guillaume Picard, a d’ailleurs rappelé que les Jeux sont plus qu’une simple compétition. «Le but premier, c’est d’avoir du fun et de participer! Les résultats vont suivre.»

«Pour nos athlètes de pointes, c’est d’atteindre leurs objectifs et de faire leurs meilleures performances», a renchéri son acolyte William Desrosiers, qui en est à ses premiers Jeux en tant qu’entraîneur d’athlétisme.

Les épreuves du premier bloc commenceront samedi. Les sports présentés jusqu’à mardi seront l’athlétisme, le baseball, le golf, le tir à l’arc, le triathlon, le volleyball et le vélo de montagne.