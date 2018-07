11 retraits au bâton pour l'anniversaire de Max Scherzer

MIAMI - Max Scherzer a alloué un point non mérité et il a retiré 11 frappeurs au bâton en huit manches lors de son 34e anniversaire, vendredi, quand les Nationals de Washington ont défait les Marlins de Miami 9-1.

Juan Soto a cogné un circuit en plus de frapper un triple et de produire trois points. Matt Adams a placé trois balles en lieu sûr et a récolté deux points produits et Bryce Harper en a ajouté deux autres pour les Nationals, qui ont battu les Marlins pour la 16e fois en 17 occasions, incluant huit victoires d'affilée à Miami.

Scherzer (14-5) a concédé trois coups sûrs et aucun but sur balles tout en lançant 74 prises. Cette performance lui a valu une baisse de sa moyenne de points mérités à 2,30.

Le partant des Nationals a retiré trois de ses adversaires en troisième et en sixième en route vers son 11e match avec 10 retraits sur des prises ou plus cette saison.

Il a atteint le plateau des 200 retraits au bâton pour une septième saison consécutive, égalant la marque de Roger Clemens et Walter Johnson pour la deuxième plus longue séquence de l'histoire des Majeures.

Scherzer avait réussi à maîtriser l'adversaire jusqu'en quatrième manche. Brian Anderson fut premier joueur des Marlins à rejoindre les sentiers après avoir été atteint par un lancer.

Pablo Lopez (2-2) a accordé neuf coups sûrs et quatre points en cinq manches et deux tiers pour la formation de Miami.