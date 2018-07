Un contrat de six ans de 31 millions$ pour Tom Wilson

WASHINGTON - Les Capitals de Washington ont accordé un contrat de six saisons d'une valeur de 31,02 millions $ US à l'ailier Tom Wilson.

L'équipe a annoncé la nouvelle vendredi. Wilson était joueur autonome avec compensation.

Âgé de 24 ans, Wilson a établi des sommets personnels avec 14 buts et 21 aides en 78 matchs la saison dernière et il a ajouté cinq buts et 10 aides en 21 rencontres lors de la marche des Capitals vers un premier championnat de la coupe Stanley.

Originaire de Toronto, Wilson a été sélectionné par les Capitals en première ronde du repêchage de 2012, 16e au total. En 391 rencontres dans la LNH, il a accumulé 35 buts, 69 aides et 806 minutes de punition.

« Tom est un membre irremplaçable de notre formation et nous sommes heureux de savoir qu'il continuera de faire partie de l'avenir de l'équipe, a déclaré le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, dans un communiqué. Tom est un joueur unique dans cette ligue.

« Malgré ses 24 ans, il a déjà accumulé beaucoup d'expérience et nous croyons qu'il continuera à s'améliorer comme joueur. Puisqu'il a les habiletés pour jouer dans toutes les situations, une équipe a besoin de joueurs comme Tom pour avoir du succès dans la LNH.»

Longtemps joueur de soutien reconnu pour sa robustesse, Wilson s'est taillé une place au sein du premier trio des Capitals à la droite d'Alex Ovechkin et Evgeny Kuznetsov au cours de la dernière saison.

Il a toutefois été suspendu pour trois matchs au cours des séries pour une mise en échec dangereuse à l'endroit de Zach Aston-Reese, des Penguins de Pittsburgh. Il avait aussi raté les quatre premières parties de la campagne, suspendu pour un incident survenu au cours d'un match préparatoire.