«C’est un gâchis pour tout le monde» - Vincent Destouches

Jimmy Briand, attaquant français, devait se joindre à l’Impact de Montréal cette semaine. Ce ne fut pas le cas et la formation montréalaise se retrouve au sein d’une autre tempête dont elle a le secret.

En définitive, qui a raté son coup dans cette histoire?

Durant une longue discussion à l’émission Les Amateurs de sports avec Jérémie Rainville, le journaliste et descripteur des matchs de l’Impact au 98,5 FM, Jeremy Filosa, et l’analyste pour TVA Sports, Vincent Destouches, ont soupesé les pours et les contres.

Une évidence, tout le monde a perdu.

« On peut résumer ce dossier-là en un mot : gâchis, assure Vincent Destouches. C’est un gâchis pour tout le monde, parce que personne n’est heureux. Personne ne sort grandi. Et il n’y a personne qui voulait cette issue-là. »

La réputation de la direction de l’Impact a-t-elle pesé dans la balance? Jimmy Briand a-t-il fait ses demandes trop tard (après la signature du contrat)? Quelles étaient les sommes d’argent en cause? Le lien de confiance était-il rompu de chaque côté?

« Je ne blâme pas un côté, je ne blâme pas l’autre, soutient Jeremy Filosa. Je suis déçu pour les partisans. Ce dossier-là n’aurait jamais dû échapper à l’Impact. Ça aurait dû être réglé. Jimmy Briand devrait déjà être ici. Et c’est ça la problématique. »

Écoutez l'entrevue intégrale...