Julio Jones ne jouera pas au gréviste

ATLANTA - Julio Jones sera présent lors de l'ouverture du camp des Falcons d'Atlanta.

Moins de 24 heures avant que les joueurs doivent se présenter dans les quartiers généraux de l'équipe, le directeur général Thomas Dimitroff a annoncé que les deux parties avaient conclu une entente pour renégocier le contrat de Jones en prévision de la campagne 2019. L'engagement de l'équipe était apparemment suffisant pour que le receveur se présente au camp avant l'heure limite de 16 heures, jeudi.

Puisque plusieurs receveurs ont signé des contrats lucratifs pendant la saison morte, Jones a demandé aux Falcons de modifier son contrat — même s'il lui reste trois saisons à écouler à une entente d'une valeur de 71,3 millions $ US, dont 47 millions $ sont garantis. Les Falcons ont d'abord refusé la demande de Jones et le receveur a répliqué en s'absentant lors des activités d'entre-saison et lors d'un mini-camp obligatoire.

Il semble toutefois que Jones ne fera pas la grève lors du camp.