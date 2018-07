Renversé à Vancouver, l'Impact admet avoir «peut-être manqué un peu de jus»

Trop peu incisif lors du match aller de la demi-finale du Chamionnat canadien à Montréal, l'Impact a finalement manqué d'énergie pour le match retour, hier soir à Vancouver, s'inclinant 2-0 (2-1 au total des buts des deux rencontres).

«On est au milieu d'une série de matchs qui est éprouvante, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. Jouer sur un synthétique aujourd'hui, ça a rendu la circulation du ballon difficile. On aime avoir cette fluidité dans notre jeu en ce moment et on n'a pas pu l'avoir dans ce match. On a essayé de mettre l'intensité qu'on pouvait et l'équipe a essayé de faire le maximum. Nos regrets sont sur le match aller, car nous avions eu des occasions pour prendre un avantage plus net.»

L'Impact disputait la sixième d'une série de sept rencontres en 22 jours, toutes compétitions confondues.

Ignacio Piatti et Alejandro Silva en renfort

La bête noire du onze montréalais, Kei Kamara a porté la marque 2-0 à la 60e minute sur penalty et, même si par la suite le gardien montréalais, Clément Diop, a brillamment défendu le fort, il n'a pas été récompensé puisque ses coéquipiers ont été incapables de véritablement menacer le filet des Whitecaps avant la fin.

L'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, avait alors répliqué au déficit en envoyant Ignacio Piatti et Alejandro Silva dans la mêlée.

«Il y a beaucoup de déception ce soir, a dit Diop. On aurait aimé se qualifier. Nous avons fourni un bel effort. Je pense que nous avons répondu présent ce soir, mais nous avons peut-être manqué un peu de jus. On est très déçu de ne pas jouer cette finale, mais maintenant on va bien se préparer pour le prochain match contre Atlanta (28 juillet - 19h au 98,5 FM).»