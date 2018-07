Championnat canadien: le Toronto FC bat le Fury et atteint la finale

TORONTO — Ayo Akinola a inscrit un premier but dans les rangs seniors, Jordan Hamilton et Jonathan Osorio ont également touché la cible et le Toronto FC a défait le Fury d'Ottawa 3-0, mercredi, afin d'obtenir son billet pour la finale du Championnat canadien.

Le TFC avait gagné la première manche de la série aller-retour au total des buts 1-0, la semaine dernière à Ottawa. Il a donc gagné la série 4-0 contre le club évoluant en USL.

Akinola a ouvert la marque à la 36e minute, après que Jérémy Gagnon-Laparé eut été incapable de dégager le ballon.

Hamilton, qui a fait son entrée à la mi-temps, a creusé l'écart à la 76e minute. Il a profité d'un centre d'Ashtone Morgan pour faire bouger les cordages.

Osorio a porté le coup de grâce à la 84e minute, pivotant dans la surface de réparation avant de décocher un tir dans le haut du filet. Osorio a marqué 13 buts cette saison, toutes compétitions confondues.

La finale aura lieu les 8 et 15 août prochains. Le TFC visera un septième titre canadien, dont un troisième d'affilée.