Trevor Linden démissionne de son poste de président des Canucks

VANCOUVER - Les Canucks de Vancouver ont annoncé mercredi que Trevor Linden abandonnait ses fonctions de président des opérations de hockey de l'équipe.

Linden occupait ce poste depuis le 9 avril 2014, remplaçant Mike Gillis.

Dans un communiqué, les Canucks ont indiqué que Linden souhaitait explorer de nouvelles avenues.

« Il n'y a que très peu d'individus dans le monde du sport qui sont autant liés à une équipe et une communauté que Trevor à Vancouver, a dit l'associé directeur, Francesco Aquilini. Les Canucks sont heureux de faire leur entrée dans une nouvelle ère grâce en grande partie à son leadership et son travail. Je remercie Trevor pour ses exploits et je suis confiant que Jim Benning et son personnel continueront à profiter de son travail dans les mois à venir. »

Dans son rôle de président des opérations hockey, Linden supervisait les entraîneurs, le recrutement, le développement des joueurs et le travail des filiales dans les ligues mineures.

« Je suis heureux du groupe d'espoirs et de jeunes étoiles assemblées, a dit Linden, dans un communiqué. En partant du groupe de propriétaires, en passant par les opérations hockey et d'affaires, le club est aussi fort que jamais. De plus, je sens que nos partisans ont à nouveau espoir et je sais que l'avenir des Canucks est prometteur.

« J'adore cette ville et cette province et j'aurai toujours une relation spéciale avec l'équipe et les partisans des Canucks. Je vais m'éloigner des projecteurs et profiter de l'été avec ma jeune famille. »

Linden est l'un des joueurs les plus accomplis de l'histoire des Canucks, qui l'ont sélectionné au deuxième rang du repêchage de 1988. En 1382 matchs de saison régulière avec les Canucks, le Canadien de Montréal, les Islanders de New York et les Capitals de Washington, Linden a accumulé 867 points. Il a aidé les Canucks à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 1994, quand ils ont perdu en sept matchs face aux Rangers de New York.