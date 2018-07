Adams sera le partant des Alouettes... en attendant Manziel

MONTRÉAL - Vernon Adams sera peut-être le quart partant des Alouettes de Montréal contre les Eskimos d'Edmonton, jeudi, mais il est bien conscient qu'il prépare le terrain pour «Johnny Football».

Adams, le dernier partant montréalais à avoir remporté deux victoires d'affilée en 2016, acceptera les remises du centre lors du duel entre les Alouettes (1-4) et les Eskimos (3-2) jeudi au stade Percival Molson.

Johnny Manziel, acquis dimanche des Tiger-Cats de Hamilton dans une mégatransaction à cinq joueurs, sera le quart réserviste. Il serait cependant étonnant que le lauréat du trophée Heisman en 2012 n'effectue pas quelques jeux pendant la rencontre. Pour l'instant, même l'entraîneur-chef Mike Sherman ignore si, et quand, Manziel sautera dans la mêlée.

« Nous nous fierons à son instinct, a dit Sherman. Je ne veux pas qu'il se retrouve dans une situation inconfortable, après seulement deux journées de préparation. Mais, encore une fois, je veux qu'il soit sur le terrain, qu'il en ait l'opportunité. Donc j'y réfléchis. Il sera de toute évidence en uniforme sur les lignes de côté, mais quant à savoir s'il sera sur le terrain, il faudra attendre et voir. »

13 quarts depuis Calvillo

Si le quart Mike Reilly est le pilier des Eskimos en attaque depuis six saisons, les Alouettes, eux, ont connu 13 quarts partants depuis la retraite d'Anthony Calvillo à l'issue de la campagne 2013.

Lorsque Manziel obtiendra un départ, probablement contre les Tiger-Cats le 3 août, il sera leur cinquième quart à le faire cette saison, après Drew Willy, Jeff Mathews, Matt Shiltz et Adams.

Et ce dernier en est bien conscient.

« Je suis ici pour effectuer des jeux et m'amuser, a confié Adams. Tout le monde sait qu'il (Manziel) est ici pour jouer. Nous en sommes tous conscients. Mais je ne me préoccupe pas de ça en ce moment. Je me préoccupe de la prochaine rencontre. Nous avons une fiche de 1-4. Nous devons l'emporter.»

Tony Washington, acquis dans la transaction de Manziel, obtiendra le départ au poste de bloqueur à gauche. La ligne à l'attaque s'est également transformée ces derniers temps, et Sherman espère que ses cinq partants pourront demeurer en santé jusqu'à la fin de la campagne.

Les Eskimos viennent d'obtenir une semaine de congé après avoir partagé les honneurs d'un programme double contre les Argonauts de Toronto. À Edmonton, on avance que le demi-offensif C.J. Gable, qui a encaissé un violent plaqué à la tête vers la fin de la rencontre du 16 juillet, devrait être en uniforme.

L'entraîneur-chef des Eskimos Jason Maas a mentionné qu'il ne prendra pas les Alouettes à la légère.

« Je ne me soucie pas de leur fiche, je sais qu'ils sont capables de jouer du bon football », a-t-il évoqué.