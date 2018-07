Les Twins lessivent les Blue Jays 5-0

TORONTO - Jose Berrios a blanchi ses adversaires pendant sept manches, Eduardo Escobar a frappé un circuit de trois points et les Twins du Minnesota ont défait les Blue Jays de Toronto 5-0, mardi soir.

Berrios (10-7) a alloué quatre coups sûrs et un but sur balles pour les Twins, qui ont battu les Blue Jays pour un deuxième match de suite. Il a effectué 102 lancers et il a retiré neuf frappeurs au bâton. Les releveurs Trevor Hildenberger et Ryan Pressly ont préservé le blanchissage des Twins (46-53).

Escobar a cogné une 15e longue balle cette saison, en huitième manche, envoyant un tir du lanceur canadien John Axford par-dessus la clôture du champ droit. Robbie Grossman a réussi un double d'un point et Brian Dozier a poussé un coéquipier au marbre grâce à un sacrifice.

Les Blue Jays (46-54) n'ont placé que cinq balles en lieu sûr, dont deux par Lourdes Gurriel fils. Il a claqué deux simples pour égaler le record établi en 1997 par Al Woods pour le nombre de matchs consécutifs de plus d'un coup sûr par une recrue des Blue Jays (sept).

Ryan Borucki (0-2), qui tente toujours de remporter une première victoire dans le baseball majeur a encaissé la défaite malgré une belle prestation pendant six manches. Le gaucher de 24 ans a accordé six coups sûrs et deux points non mérités.

Une erreur de Teoscar Hernandez a permis aux Twins de venir marquer deux fois en sixième manche. Hernandez a mal jugé une chandelle de Joe Mauer et Dozier l'a envoyé à la plaque grâce à un sacrifice. Escobar et Grossman ont suivi avec des doubles consécutifs pour porter le pointage à 2-0.

Borucki avait dominé les Twins en début de rencontre, retirant les 10 premiers frappeurs à lui faire face. Il a cédé en quatrième manche, donnant deux coups sûrs de suite.