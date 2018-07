Impact: l'importance des forces fraîches

L’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal a amené un fort groupe de joueurs pour les matchs de MLS et de Championnat canadien que la formation montréalaise dispute sur la côte ouest de l’Amérique du Nord.

Après le verdict nul de 2-2 à Portland face aux Timbers, l’Impact se mesurera de nouveau aux Whitecaps de Vancouver, mercredi, lors du match retour de la demi-finale du Championnat canadien.

Pour Garde, la présence du gardien Clément Diop et du milieu de terrain Mathieu Choinière s’avère essentielle.

« Ça fait longtemps, avec Mathieu et Clément, que l’on veut les intégrer à l’entraînement et aussi les utiliser en compétition, a révélé l’entraîneur, mardi, à Vancouver. Je suis content de pouvoir compter sur Clément et Mathieu (mercredi), dans la compétition canadienne. Ce sont deux jeunes joueurs qui ont tout de suite attiré notre attention en préparation. »

L’entraîneur admet qu’il a fait coup double en amenant plus de personnel que prévu pour ce programme double, même si l’obligation de disputer deux rencontres avec des objectifs très différents le justifiait.

« Laisser deux ou trois joueurs en forme, seuls, à Montréal, aurait été un petit peu dur, je trouve, par rapport à la vie de groupe qui est très bonne en ce moment. Et à Portland, on aurait pu perdre plusieurs joueurs sur blessure. Et donc, rapatrier les deux ou trois que j’aurais laissé à Montréal, ce n’était pas idéal. C’était mieux de voyager tous ensemble. »

« Ça va bien, assure le Québécois Samuel Piette. On a joué mercredi et samedi. On avait donc jeudi et vendredi pour récupérer. Et là, on avait au moins dimanche, lundi et mardi pour récupérer. Ça nous donne un jour de plus. ¸A fait beaucoup de bien avec beaucoup de matchs dans les trois dernières semaines. »