Le père de Lance Stroll va-t-il acheter Force India?

Alors que son fils Lance Stroll ne va nulle part au sein de l’écurie Williams, son père pourrait bien se porter acquéreur de Force India.

Les rumeurs se font de plus en plus fortes concernant la possibilité que Lawrence Stroll, le paternel de Lance, achète Force India.

Évidemment, cela permettrait à Lance Stroll de quitter Williams qui éprouve toutes sortes de problèmes depuis quelques années.

«En F1, il y a trois équipes qui sont dominantes et presque inatteignables. Ce sont Ferrari, Mercedes et Red Bull. Pour les autres équipes, ce qui est important, c’est d’être la meilleure des autres équipes. Ç’a longtemps été Williams, mais plus maintenant. Chez Williams, c’est vraiment un naufrage. Et Lance Stroll a une très forte envie de sortir de là», a expliqué Philippe Lagüe, chroniqueur automobile.