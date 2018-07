Les coureurs du Tour de France sont incommodés par des gaz lacrymogènes

BAGNÈRES-DE-LUCHON, France - Le quadruple champion Chris Froome figure parmi les coureurs qui ont eu besoin de soins après avoir été incommodé par des gaz lacrymogènes lorsque une manifestation d'agriculteurs a interrompu, mardi, la 16e étape du Tour de France.

Des ballots de paille ont été déposés après 30 kilomètres des 218 de l'étape entre Carcassone et Bagnères-de-Luchon. Les organisateurs ont révélé sur la route, réduisant la largeur de la chaussée.

Selon les organisateurs, la police a utilisé les gaz afin de disperser les manifestants à l'approche du peloton.

Froome, le meneur au classement général Geraint Thomas, et le champion du monde Peter Sagan ont semblé être parmi les coureurs touchés par le produit chimique, et ont été traités avec des gouttes ophtalmiques.

L'étape a repris après un délai de 15 minutes.

Ce Tour a été ponctué de plusieurs incidents.

Les organisateurs ont eu du mal à maîtriser des amateurs en colère, protestant contre la participation de Froome. Lorsque des partisans ont lancé des fusées éclairantes lors de la montée vers la station de ski de l'Alpe d'Huez, les organisateurs du Tour ont interdit l'utilisation de fusées fumigènes pour le reste de la course.

Froome a disputé toute la saison sous la menace d'une suspension potentielle après avoir subi un contrôle au Tour d'Espagne qui a démontré qu'il avait une concentration d'un médicament contre l'asthme — le salbutamol — deux fois supérieur au niveau autorisé. L'Union cycliste internationale a statué juste avant le début du Tour que les résultats ne constituaient pas une violation aux règles antidopage.

Le coureur a confié qu'il a été victime de crachats à plusieurs reprises depuis le début de la course, et des spectateurs l'ont frappé et essayé de le faire tomber de son vélo.

Froome occupe le deuxième rang du classement général, à une minute et 39 secondes de Thomas, son coéquipier chez Sky.

___

Le journaliste Andrew Dampf et le photographe Peter Dejong ont contribué à cet article.