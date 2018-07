Les Twins disposent des Blue Jays 8-3

TORONTO - Max Kepler a frappé un circuit de deux points, Logan Morrison a ajouté une claque en solo et produit trois points dans la victoire de 8-3 des Twins du Minnesota contre les Blue Jays de Toronto, lundi, en lever de rideau d'une série de trois rencontres.

Eduardo Escobar a produit deux points pour les Twins (45-53), et Joe Mauer a réussi trois coups sûrs en cinq présences à la plaque, en plus d'ajouter un point produit à sa fiche.

Adalberto Mejia (1-0) a alloué un point et huit coups sûrs en cinq manches et un tiers de travail, et il a aussi retiré trois frappeurs sur des prises et accordé deux passes gratuites.

Lourdes Gurriel fils fut deux-en-quatre, avec une longue balle, pour les Blue Jays (46-53), portant à six sa série de matchs avec plus d'un coup sûr. La dernière recrue des Blue Jays à réussir un tel exploit fut John Olerud en 1990.

Yangervis Solarte a soulevé un ballon-sacrifice et Kendrys Morales a contribué un simple d'un point, chacun en neuvième manche.

Luis Santos (0-1) a lancé pendant deux manches à son premier départ dans les Ligues majeures, tandis que les Blue Jays optaient pour un comité d'artilleurs en l'absence de Marco Estrada (fessier gauche). Les Torontois ont utilisé six releveurs en neuf manches.

Santos, qui a effectué cinq présences au monticule cette saison et présente une moyenne de points mérités de 7,88, a distribué trois coups sûrs et un point, en plus d'avoir offert un but sur balles et d'avoir retiré trois frappeurs au bâton.