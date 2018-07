«J'ai hâte de voir Johnny à l’œuvre» - Mike Sherman

MONTRÉAL - Face à un incessant carrousel de quarts et de contre-performances à l'attaque, le directeur général des Alouettes de Montréal, Kavis Reed, n'avait d'autres choix que de réaliser un coup d'éclat.

Acquis des Tiger-Cats de Hamilton la veille, le quart Johnny Manziel a été présenté aux médias montréalais, lundi, sans toutefois se voir accoler l'étiquette de sauveur par Reed.

« Il y a quelques semaines, nous discutions de notre situation au poste de quart, notamment au niveau des blessures. Nous cherchions un quart envers qui nous aurions confiance pour faire progresser cette organisation. Le nom de Johnny est revenu, a mentionné le directeur général. Nous avons le sentiment qu'il peut nous donner une chance de gagner des matchs. Nous n'avons pas effectué cet échange pour qu'il soit le sauveur, mais plutôt pour qu'il soit un rouage de notre équipe. »

Après une brillante carrière universitaire avec les Aggies de Texas A&M, Manziel s'est plus fait remarquer dans la NFL pour ses frasques hors du terrain que dans l'uniforme des Browns de Cleveland, qui l'avaient repêché en première ronde en 2014. Son manque de sérieux et ses problèmes de comportement avaient forcé les Browns à le libérer en mars 2016.

Néanmoins, Manziel estime avoir appris de ses erreurs et bien que Montréal ait une vie nocturne un peu plus active que Hamilton, le nouveau quart des Alouettes insiste sur le fait qu'il est venu mettre ses bottes de travail pour contribuer aux succès d'une formation qui en a bien besoin.

« Ces erreurs vont me suivre toute ma vie. À Hamilton, certains disaient que la ville était trop près de Toronto et que je ferais la fête là-bas, a fait savoir Manziel. Je suis ici pour faire un travail et je me concentre sur ce que je peux accomplir. »

Manziel n'est toutefois pas complètement en terrain inconnu au sein des Alouettes. Il connaît très bien Sherman, qui dirigeait les Aggies lorsque le quart est arrivé au sein de la formation. Même s'il n'a jamais joué sous les ordres de Sherman, Manziel a tissé des liens avec l'entraîneur-chef des Oiseaux, qui l'a convaincu à se diriger vers l'Université Texas A&M plutôt que vers l'Université d'Oregon.

« J'étais loin de mes parents et Mike était parmi les premiers modèles que j'ai eus, a-t-il fait savoir. Je n'oublierai jamais les valeurs qu'il m'a inculquées alors que j'étais à ses côtés. Je suis très excité de revenir sous son aile. Je sais à quel point il est dévoué au football et de mon côté, hors du terrain, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est ce dont j'ai besoin en ce moment dans ma vie. »

« Johnny voulait toujours savoir quels étaient les jeux appelés, et ce, même s'il était sur les lignes de côté et qu'il ne jouait pas, a dit Sherman. J'ai hâte de le voir à l'oeuvre. »

L'ère Manziel n'est pas officiellement commencée chez les Alouettes, mais il est tout de même à souhaiter pour l'équipe que sa venue vienne combler le vide laissé par Anthony Calvillo, qui a pris sa retraite en janvier 2014. Depuis, 13 quarts différents ont effectué au moins un départ avec l'équipe et la formation montréalaise n'est plus l'ombre de ce qu'elle a déjà été.

Comme si ce n'était pas suffisant, les Alouettes ont perdu 15 de leurs 16 dernières parties en saison et leur dossier de 1-4 en 2018 est le pire de la Ligue canadienne de football, à égalité avec les Argonauts de Toronto. Les Montréalais affichent aussi la pire attaque du circuit, avec 65 points marqués.

Les Alouettes disputeront leur prochain match contre les Eskimos d'Edmonton, jeudi soir, au Stade Percival-Molson. Matthew Shiltz devrait toutefois être le partant, car il répétait avec les réguliers lors de l'entraînement de lundi.