«Les attentes sont élevées» - Johnny Manziel

Le quart Johnny Manziel des Alouettes de Montréal a rencontré les représentants des médias, lundi, et force est d’admettre que l’ancienne tête brûlée du football professionnel américain semble être dans de bonnes dispositions.

Manziel, l’ancien premier choix des Browns de Cleveland (22e au total) lors du repêchage de 2014 de la NFL, est en quête de rédemption depuis qu’il s’est joint au Tiger-Cats de Hamilton de la Ligue canadienne de football.

« Comme bien des gens, j’ai commis des tas d’erreurs dans ma vie. Encore aujourd’hui, je fais des cauchemars et j’ai une foule de mauvais souvenirs de mon passé. Je ne suis pas fier de ça, mais je ne vais jamais pouvoir changer le passé.

« C’est encore un combat au quotidien que de vivre avec mes décisions et mes transgressions du passé. Mais en définitive, je ne pense pas que c’est ce qui me définit comme personne. Je crois fermement que j’ai suivi une mauvaise voie et je j’ai fait des erreurs, mais ce n’est pas comme ça que mes parents m’ont éduqué. Ce n’est pas comme ça que j’étais quand j’ai rencontré coach Sherman à l’âge de 16 ou 17 ans.

« Je sais que ça va me poursuivre tout au long de ma carrière, que je sois en face de vous à 35 ans ou 25 ans. Ça va me suivre à Montréal où dans n’importe quelle ville de la Ligue canadienne. Je me concentre sur ce qui va suivre.

« Les Alouettes ont pris un engagement envers moi. Les attentes sont élevées. Ils s’attendent à ce que j’agisse en professionnel et que je fasse ce que je dois faire.