Les Alouettes ajoutent de la profondeur à leur attaque

MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont fait l'acquisition du demi inséré Adarius Bowman des Blue Bombers de Winnipeg, lundi, en retour d'un choix conditionnel de 8e ronde au repêchage de 2019.

Âgé de 33 ans, Bowman, un receveur de passes de six pieds trois pouces et 215 livres, a disputé 130 matchs en carrière. Il a réalisé 622 attrapés pour des gains totaux de 9119 verges et 48 touchés. En matchs éliminatoires, il a ajouté 40 réceptions pour des gains de 622 verges et six touchés.

Bowman en est à sa 11e saison dans la LCF. Il a porté les couleurs des Roughriders de la Saskatchewan, des Blue Bombers et des Eskimos d'Edmonton. L'athlète natif de Chattanooga au Tennessee a évolué pour les Cowboys de Oklahoma State dans la NCAA.

Le nouveau demi inséré des Alouettes a aussi fait partie de l'équipe d'étoiles de la LCF trois fois, en 2014, 2015 et 2016. En 2017, il a mérité le Tom Pate Memorial Award, remis au joueur qui a apporté une contribution importante à son équipe et dans sa communauté.

Bowman avait été libéré par les Eskimos après la dernière saison et réclamé par les Blue Bombers. Toutefois, il n'avait réalisé que neuf attrapés pour des gains de 95 verges en six matchs à Winnipeg.

Bowman rejoint donc le nouveau quart Johnny Manziel, acquis des Tiger-Cats de Hamilton dimanche.

Les Alouettes disputeront leur prochain match jeudi soir contre les Eskimos d'Edmonton au stade Percival-Molson.