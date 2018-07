«Johnny Manziel est le type de joueur à la Doug Flutie» -Steve Charbonneau

La transaction conclue hier soir entre les Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats de Hamilton continue de faire jaser aux quatre coins de l'Amérique.

Le quart Johnny Manziel et les joueurs de ligne offensive Tony Washington et Landon Rice se joignent aux Alouettes en retour du receveur éloigné Chris Williams et du joueur de ligne défensive Jamaal Westerman et leurs deux premiers choix au repêchage de 2020 et de 2021.

Si le commentateur et ex-Alouettes Steve Charbonneau estime que «les Alouettes risquent gros» en laissant partir deux piliers en devenir en Williams et Westerman, le club montréalais pourrait voir réalisé le grand coup pouvant leur permettre de sortir du marasme offensif qui persiste depuis le départ d'Anthony Calvillo.

«Manziel est un gars qui est explosif. Un peu le type de joueur à la Doug Flutie qui est mobile et qui a un bon bras, disait l'analyste aux matchs du 98,5 FM, lundi matin.

«Il est imprévisible et on ne sait pas comment il va performer. Il est capable du meilleur et du pire», a-t-il relativisé dans sa comparaison avec Flutie, un quart qui a marqué l'histoire de la Ligue canadienne avant de faire le saut dans la NFL.