GP d’Allemagne: l’ennemi intérieur

Au cours de sa longue histoire, la Scuderia Ferrari a connu plusieurs traversées du désert, de longues périodes au cours desquelles elle n’a pas été capable d’amener un de ses pilotes à la Terre promise.

Si la première décennie de l’histoire de la F1 (1950-1960) fut relativement fructueuse, avec quatre couronnes mondiales, onze longues années se sont écoulées entre le sacre de John Surtees (1964) et celui de Niki Lauda (1975). S’ensuivit une autre disette, qui avait des allures d’éternité pour les disciples de la Scuderia, les célèbres tifosi : 21 ans entre les titres de Jody Scheckter (1979) et de Michael Schumacher (2000) !

Grâce à Schumi (2001 à 2004 inclusivement) et à Kimi (2007), la première décennie du XXIe siècle aura ensuite été la plus fructueuse de l’écurie italienne. Mais depuis le titre de Raikkonen, c’est de nouveau la sécheresse : malgré un budget en hausse constante et l’embauche d’un double champion du monde (Fernando Alonso), puis d’un quadruple (Sebastian Vettel), aucun pilote Ferrari n’a été champion depuis plus de 10 ans. Autant dire, encore une fois, une éternité.

N’allez surtout pas faire de comparaisons avec nos ex-Glorieux : le Canadien a de l’argent, mais pas de talent. Ferrari n’a pas cette excuse. En fait, elle n’en a aucune sinon qu’elle demeure la meilleure écurie de F1 pour se battre elle-même; elle est même en train d’en faire une spécialité. Depuis la défaite crève-cœur (euphémisme !) de Massa en 2008, la plus célèbre, la plus vénérée, la plus titrée et la plus riche des équipes de course automobile, toutes disciplines confondues, semble trouver une nouvelle façon de perdre à chaque fois où elle a des chances de gagner le championnat.

Les exemples sont nombreux, de la gestion catastrophique de la dernière course de la saison 2010, à Abou Dabi, au manque de fiabilité de la saison dernière, avec la catastrophique séquence asiatique en point d’orgue : l’accrochage des deux coéquipiers au départ à Singapour, un bris de turbo en qualifications pour Vettel en Malaisie et une bougie défectueuse – une bougie ! – qui force Vettel à l’abandon au Japon. On ne le répètera jamais assez : l’année dernière, ce n’est pas Mercedes qui a gagné, mais Ferrari qui a perdu. La nuance est importante.

En sport professionnel, on appelle ça des chokers. Des athlètes et/ou des équipes qui craquent sous la pression. Pensez aux quatre défaites d’affilée des Bills de Buffalo au Super Bowl, au début des années 90. N’allez cependant pas comparer Sebastian Vettel à l’infortuné quart-arrière des Bills, Jim Kelly : l’Allemand a gagné autant de championnats que Kelly en a perdu. Mais le virus de la défaite peut être contagieux : depuis qu’il est passé chez les Rouges, Vettel multiplie, lui aussi, les erreurs. S’il n’a rien perdu de ses habiletés et de sa vitesse, il semble moins en contrôle, plus sensible à la pression. Chez Red Bull, il était imperturbable.

En Allemagne, devant son public, il a commis une faute de pilotage impardonnable. Disons-le, il a craqué. Après avoir battu Hamilton à domicile lors du Grand Prix précédent, à Silverstone, il a goûté à sa propre médecine chez lui, à Hockenheim. Et cette fois, il n’a que lui à blâmer.

Cela dit, la sagesse la plus élémentaire nous dicte de ne pas enterrer les Rouges trop vite. Les saisons de F1 sont interminables et nous n’en sommes qu’à la moitié. Si Vettel gagne en Hongrie, dimanche prochain, tout sera oublié.

N’empêche… Pour gagner un championnat, il faut profiter de chaque opportunité. Or, cette saison, Ferrari a clairement la meilleure voiture, d’une part; et d’autre part, Hamilton, depuis la fin de la saison dernière, connaît d’inquiétants passages à vide. Pour Ferrari comme pour Vettel, les planètes ne peuvent être mieux alignées mais encore devront-ils vaincre leur ennemi intérieur. Et ça, c’est loin d’être gagné.

Sauve-toi, Lance !

C’est le moment de faire un copier-coller d’un passage de mes blogues précédents : l’écurie Williams a connu un week-end de misère. Un autre. L’illusion de la 12e place de Sirotkyn lors des qualifications n’a pas duré longtemps : dès le début de la course, le Russe a rejoint son coéquipier canadien en queue de peloton. Leur course s’est terminée prématurément, en raison de problèmes mécaniques, ce qui a dû être un soulagement pour les deux pilotes de l’écurie Williams : disputer un Grand Prix avec la pire voiture doit être un véritable calvaire.

On ne peut que souhaiter à Lance Stroll que la rumeur se concrétise et qu’il passe chez Force India la saison prochaine. Quitter une écurie en plein naufrage est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Même si elle gère le plus petit budget des équipes de F1, Force India se maintient, année après année, dans le Top 6, ce qui est une sorte de miracle. La rumeur veut aussi que Lawrence Stroll, le père de Lance, rachète cette écurie, dont le propriétaire voudrait bien s’en départir, en raison de ses problèmes juridico-financiers.

Tout cela demeure hypothétique mais une chose est sûre : peu importe où ira Lance Stroll, ça ne pourra être pire que chez Williams.

Je ne pensais jamais écrire cette phrase un jour… Mais j’ai aussi grandi à l’époque où le Canadien gagnait la Coupe Stanley à chaque année, ou presque. Comme quoi il ne faut rien prendre pour acquis.