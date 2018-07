L'Impact se mesure aux Timbers de Portland

L'Impact de Montréal continue son mois de juillet chargé en visitant les Timbers de Portland au Providence Park, ce samedi à 23h00. C'est le cinquième de sept matchs en 22 jours pour le Bleu-blanc-noir.

«On fait face à une très bonne équipe qui est sur une bonne lancée, même s'ils ont chuté en coupe cette semaine, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. On essaiera de corriger par rapport au dernier match à l'extérieur. On devra garder nos bases défensives importantes, mais il faut aussi que collectivement, offensivement, on arrive à faire mieux.»

L'Impact est en plein coeur de la course aux séries éliminatoires de la Coupe MLS. Présentement en sixième position de l'Association Est, le Bleu-blanc-noir est bien placé dans un classement où seulement huit points séparent le quatrième et le neuvième. Il va sans dire que les résultats sur la route sont un bonus convoité par les hommes de Rémi Garde.

«C'est un mois difficile, nous aurons besoin de l'aide de tous, a dit le milieu de terrain Ken Krolicki. Nous avons besoin que tous les joueurs soient à 100% à tous les matchs. Je pense que nous avons la forme, nous avons bien travaillé en présaison pour être prêts à ce genre de séquence intense. Nous visons un bon résultat contre Portland. Ils ont marqué plusieurs buts, c'est un bon défi défensif qui nous attend.»

Deux équipes sur une lancée

Ce match annuel contre Diego Valeri et ses coéquipiers vient à un bon moment pour les deux belligérants. D'un côté, le Bleu-blanc-noir a gagné sept de ses neuf derniers matchs, toutes compétitions confondues, et n'a pas accordé de but en première mi-temps à ses six derniers matchs; de l'autre, les Timbers ont vu leur séquence de 14 matchs sans défaite prendre fin mercredi, en Coupe des États-Unis Lamar Hunt.

Le club de l'Oregon pointe en ce moment en quatrième place de l'Association Ouest, à huit longueurs du premier rang.

«On sait que Portland est une bonne équipe et ils sont en forme en ce moment, a mentionné le milieu de terrain Saphir Taïder. C'est un déplacement compliqué dans un stade difficile. À nous de rester sur notre lignée. On doit répéter les efforts, jouer en bloc et rester près les uns des autres. C'est comme ça qu'on pourra prendre des points. On va là-bas pour gagner. On doit se mettre en tête qu'il faut qu'on prenne des points.»

En deux déplacements au Providence Park dans son histoire MLS, l'Impact est toujours invaincu, présentant une fiche d'une victoire et d'un match nul à Portland. Contre les Timbers, le Joueur désigné argentin Nacho Piatti est en réussite, lui qui a trois buts en trois rencontres. Par ailleurs, le prochain but des Montréalais sur la route sera le 400e de l'histoire du club, incluant ceux en deuxième division.

Chez les locaux, aucune absence majeure n'est à prévoir outre les doutes autour de la condition physique du défenseur Roy Miller, qui n'a pas encore joué en MLS cette saison, et du milieu de terrain Cristhian Paredes, absent depuis trois matchs. Diego Chara, cependant, sera suspendu en raison d'une accumulation de cartons jaunes.

Prochains matchs

L'Impact montera la Côte Ouest et reviendra au Canada après cette rencontre pour le match retour de la demi-finale du Championnat canadien, au BC Place, le mercredi 25 juillet à 22h00 contre le Vancouver Whitecaps FC, série dans laquelle les Montréalais sont en avance 1-0.

Le Bleu-blanc-noir aura un bon défi contre la meilleure équipe de l'Est, Atlanta United FC, le samedi 28 juillet à 19h00 au Stade Saputo.

Suivez le match de l'Impact contre les Portland Timbers en direct au 98,5FM dès 23h00, précédé de l'avant-match à 22h30.