Omar Fraile remporte la 14e étape du Tour de France

MENDE, France — Les coéquipiers chez Sky Geraint Thomas et Chris Froome ont conservé dans l'ordre les deux premiers rangs du classement cumulatif au Tour de France, samedi, évitant ainsi le pire.

Le cycliste espagnol Omar Fraile a remporté la 14e étape, après s'être démarqué d'un groupe en échappée lors de l'ascension du Massif central.

«Quand j'ai vu que l'écart était si prononcé, je savais que ce serait une étape difficile, mais j'ai été patient et j'ai pu me faufiler, a dit Fraile. Je savais que j'avais encore du 'jus'... J'ai déjà roulé ici, et je connais le parcours par coeur.»

Thomas, Froome ainsi que d'autres prétendants au titre ont fait partie d'un groupe loin derrière.

Fraile a d'ailleurs pu célébrer avant de franchir le fil d'arrivée, car il disposait d'une avance de six secondes sur Julian Alaphilippe, le Français détenteur du maillot à pois remis au meilleur grimpeur du Tour de France.

Le Belge Jasper Stuyven a fini troisième, à six secondes, et le triple champion du monde Peter Sagan a terminé quatrième.

Il s'agissait de la première victoire d'étape de Fraile, qui fait partie de l'équipe Astana, en carrière au Tour de France.

Au classement cumulatif, le détenteur de la quatrième position, Primoz Roglic, fut le seul à rétrécir l'écart derrière Thomas. Il a fini huit secondes devant le cycliste gallois, Froome et Tom Dumoulin — les quatre ont terminé à plus de 18 minutes de Fraile, qui est très loin au classement.

Thomas mène par une minute et 39 secondes devant Froome. Dumoulin est troisième, à 1:50, et Roglic est quatrième à 2:38.

Le parcours accidenté de 188 km reliant Saint-Paul-Trois-Châteaux et Mende dans le Massif central a notamment mis en vedette les gorges de l'Ardèche, où des fresques vieilles de 36 000 ans ont été retrouvées dans des cavernes.

Aucun cycliste canadien ne prend part au Tour de France cette année.

La 15e étape se déroulera dimanche entre Millau et Carcassonne, et elle mettra la table pour la deuxième journée de repos du Tour de France, lundi. Les cyclistes s'attaqueront ensuite aux Pyrénées et à un contre-la-montre individuel qui pourrait s'avérer crucial lors de l'avant-dernière étape. Ils défileront ensuite sur les Champs-Élysées, à Paris, le week-end prochain.