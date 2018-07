Le Wild offre une prolongation de contrat de 5 ans et 30 M$US à Dumba

ST. PAUL, Minn. - Le Wild du Minnesota a consenti une prolongation de contrat de cinq saisons d'une valeur de 30 millions $US au défenseur Matt Dumba, qui a véritablement connu son éclosion la saison dernière.

Le directeur général Paul Fenton a annoncé l'entente samedi avec Matt Dumba, joueur autonome avec compensations.

Dumba a marqué 14 buts, amassé 36 mentions d'aide et affiché un ratio défensif de plus-15 en 82 rencontres la saison dernière. Il a notamment établi des sommets personnels aux chapitres des matchs joués, des buts, des mentions d'aide, des points, des buts victorieux (4), des mentions d'assistance en avantage numérique (10), du temps de jeu (23:48), des tirs au but (176), des mises en échec (136) et des tirs bloqués (112).

Le défenseur de six pieds, quatre pouces a été repêché au septième rang universel par le Wild au repêchage de la LNH en 2012.