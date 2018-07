Trois circuits, 2 doubles et 7 points produits pour Matt Carpenter

CHICAGO - Matt Carpenter a claqué trois circuits et deux doubles en six manches, égalant un record des Ligues majeures pour les coups sûrs de plus d'un but dans une même rencontre, vendredi, quand les Cardinals de St. Louis ont écrasé les Cubs de Chicago 18-5.

Carpenter a frappé cinq fois en lieu sûr en cinq présences et il a produit sept points. Il a commencé la rencontre en cognant un circuit et il a été retiré du match après avoir ajouté une longue balle de trois points en sixième.

Il est devenu le 14e joueur de l'histoire à frapper cinq coups sûrs de plus d'un but dans un match — le premier à le faire dans l'uniforme des Cardinals.

Accusant un retard de 15-1 à la suite du troisième circuit de Carpenter, les Cubs ont envoyé trois joueurs de position au monticule lors du reste de la rencontre: le joueur d'avant-champ Tommy La Stella, le receveur auxiliaire Victor Caratini et le polyvalent Ian Happ. La Stella et Caratini ont accordé des circuits, alors que les Cubs sont devenus la première équipe depuis les Brewers de Milwaukee en 1979 à employer trois joueurs de position au monticule dans un match.

Les Cubs, meneurs de la section centrale de la Nationale, ont encaissé seulement un quatrième revers à leurs 17 dernières sorties.

Carpenter a frappé au moins un circuit dans chacun de ses quatre derniers matchs, présentant une moyenne de ,563 (9-en-16) avec six circuits, trois doubles et 10 points produits au cours de cette séquence.

Son deuxième circuit, bon pour deux points, a été réussi en deuxième manche face à Jon Lester (12-3). Carpenter a ajouté deux doubles en quatrième avant de claquer son 23e circuit de la saison en sixième contre le releveur Brian Duensing.

Lester a été débité de huit points mérités sur sept coups sûrs et cinq buts sur balles en trois manches. Il a encaissé un premier revers depuis le 23 mai.

Kris Bryant et Willson Contreras ont frappé des circuits pour les Cubs.

Le partant des Cardinals Jack Flaherty (4-4) a oeuvré pendant cinq manches, limitant les Cubs à un point, deux coups sûrs et quatre buts sur balles.