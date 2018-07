Relation Bergevin-Pacioretty : «Le feu est pris»

Il semble y avoir un important problème de personnalité entre le capitaine du Canadien de Montréal et son directeur général, Marc Bergevin. Max Pacioretty doit partir de Montréal le plus rapidement possible, d'après Bernard Brisset. Et afin d'assurer une transaction équitable pour le Tricolore, le propriétaire Geoff Molson doit prendre les choses en main.

L’attaquant de 29 ans est toujours avec la formation montréalaise. Pourtant, c’est connu, Bergevin tente de l’échanger. Pacioretty est d’ailleurs passé bien près de poursuivre sa carrière à Los Angeles, mais les négociations ont avorté entre les deux clubs.

Comme le souligne le journaliste Marc De Foy dans le Journal de Montréal, «des rumeurs l’ont envoyé depuis aux Panthers de la Floride, aux Blackhawks de Chicago, aux Penguins de Pittsburgh et aux Islanders de New York». Cela dit, Pacioretty fait encore du surplace à Montréal…

Selon notre collaborateur Bernard Brisset, Marc Bergevin a de la misère à travailler avec les vedettes du Canadien.

«P.K. Subban, Andrei Markov, Alexander Radulov, Alex Galchenyuk, on dirait qu’il a beaucoup de difficulté… Et là, on voit que depuis plusieurs mois le feu est pris entre lui et Max Pacioretty. […] D'autres équipes demandent que le Canadien signe un nouveau contrat avec Pacioretty, afin de s’assurer que si [une formation] acquiert le joueur dans une transaction, celui-ci ne partira pas dès qu’il sera agent libre… Mais, Bergevin refuse d’offrir une entente à Pacioretty.»

Pacioretty écoulera la dernière année de son contrat en 2018-2019. Ensuite, il deviendra joueur autonome sans compensation. L’an prochain, il touchera un salaire de 5 millions $.

Une affaire personnelle ?

De plus en plus d’observateurs constatent que les rapports entre le capitaine et son DG se sont envenimés au cours de l’année, particulièremnent à compter de l'hiver. C'est notamment le cas de Marc De Foy, qui a écrit que «Bergevin fait la vie particulièrement dure aux joueurs qui éprouvent des difficultés sur la patinoire. On va jusqu’à dire qu’il en fait une affaire personnelle.»

Il est vrai que Max Pacioretty a connu une dernière campagne très difficile, comme le démontre sa pauvre fiche de 17 buts et 20 mentions d’aide en 64 matchs.

Au terme de la saison difficile du Canadien, plusieurs analystes de hockey et des amateurs du Canadien ont exprimé le désir de voir partir le no 67. Certains pensaient même que le capitaine du Tricolore serait échangé lors du repêchage de la LNH qui a eu lieu les 22 et 23 juin à Dallas.

Quoi qu'il en soit, Pacioretty est le meilleur buteur de l’équipe. Entre 2013 et 2017, il a inscrit au moins 30 filets annuellement, avec un sommet de 39 buts au cours de la campagne 2013-2014 (en 73 parties).

L'attitude

«Bergevin a parlé d’un gros problème d’attitude dans le vestiaire du Canadien [à la fin de la campagne], mais je crois que le problème est aussi au niveau de la direction», a poursuivi Bernard Brisset lors d’un entretien avec notre animateur Louis Lacroix.

Au dire de Brisset, le président du Canadien de Montréal Geoff Molson doit absolument intervenir dans cette facheuse situation. «Il doit forcer son directeur général à s’entendre avec Max Pacioretty. À tout le moins, il doit [l'inciter à] l’échanger rapidement. Tout ça doit être nettoyé avant le début de la prochaine saison. L’équipe ne peut pas continuer avec Pacioretty dans ces conditions.»

Comme l’a déjà dit Geoff Molson, le président donne toutefois carte blanche à son directeur général….

Peu importe ce qu'il adviendra de Pacioretty d'ici le début de la prochaine saison de la Ligue nationale, ce dernier a indiqué que le tournoi de golf de sa fondation aura lieu comme prévu le 28 août, au Club de la Vallée du Richelieu.