Bouchard défait Kudermetova et accède au carré d'as à l'Omnium de Suisse

GSTAAD, Suisse — La Québécoise Eugenie Bouchard a accédé au carré d'as de l'Omnium de Suisse en pulvérisant la qualifiée russe Veronika Kudermetova 7-5, 6-0, vendredi.

Bouchard a décoché cinq as et brisé Kudermetova à six reprises, en route vers son premier match de demi-finales cette saison.

La joueuse originaire de Westmount a scellé l'issue de la rencontre en s'adjugeant les huit derniers jeux, et 10 des 11 derniers. Elle a commencé le deuxième set en remportant 13 points consécutifs.

Bouchard affrontera en demi-finales la gagnante du match entre la favorite, Alizé Cornet, et l'Australienne Samantha Stosur.