Zach Johnson et Kevin Kisner à égalité à l'Omnium britannique

CARNOUSTIE, Royaume-Uni - L'Américain Zach Johnson a remis une carte de 67, quatre coups sous la normale, vendredi, et il a rejoint son compatriote Kevin Kisner en tête du classement provisoire de l'Omnium britannique.

Johnson et Kisner, qui a joué 70, totalisent 136 coups, six sous la normale, au terme des deux premières rondes sur le parcours de Carnoustie et ils ont évité le pire en dépit de la pluie soutenue qui s'est abattue en matinée. L'écart entre les meneurs s'est toutefois resserré au fur et à mesure que la pluie cédait sa place à une alternance de soleil et de nuages en après-midi.

L'Anglais Tommy Fleetwood, habitué à des conditions de jeu difficiles, s'est propulsé en troisième place à un coup des comeneurs après avoir joué 65 en matinée. Il est à égalité avec les Américains Pat Perez (68) et Xander Schauffele (66), qui ont foulé le parcours en après-midi tandis que les conditions de jeu s'amélioraient.

Fleetwood, qui avait établi le record de parcours en jouant 63 au Championnat Dunhill Links de Carnoustie l'an dernier, a évité les bogueys sur un terrain plus réceptif, en raison de la pluie qui a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi.

Il avait aussi effectué une ascension au classement en ronde finale de l'Omnium des États-Unis le mois dernier. Fleetwood était à moins-5 après deux rondes, et son pointage de 65 s'est approché à un seul coup du record de parcours dans le cadre de l'Omnium britannique, établi par Steve Stricker et Richard Green en 2007.

Fleetwood a réussi des oiselets aux quatrième et cinquième trous, en route vers un score de 33 sur le neuf d'aller. Il a ajouté trois oiselets sur le neuf de retour — dont un à la suite d'un coup roulé de 15 pieds sur le dernier vert — pour se retrouver temporairement parmi les meneurs du tournoi.

Rory à deux coups

Rory McIlroy est aussi dans la course au titre, à deux coups de la tête, après avoir réussi un deuxième parcours consécutif de 69. Il a été rejoint en après-midi par les Sud-Africains Erik Van Rooyen (71) et Zander Lombard (71), ainsi que par les Américains Matt Kuchar (68) et Tony Finau (71).

Le champion en titre, Jordan Spieth, sera également à surveiller ce week-end puisque sa ronde de 67 lui a permis de se retrouver à moins-3 au cumulatif des 36 premiers trous, en compagnie, notamment, de son compatriote américain Rickie Fowler.

De son côté, Tiger Woods a lui aussi reproduit son pointage de la veille, en jouant 71. Le détenteur de 14 titres du grand chelem en carrière a tenté un coup roulé de huit pieds pour un oiselet au 18e vert qui a terminé sa course tout juste à la droite de la coupe.

Woods sera de la partie ce week-end à Carnoustie, puisque le seuil de qualifications a été établi à plus-3.

Le seul golfeur canadien inscrit à la compétition est lui aussi parvenu à se qualifier pour les rondes du week-end. Adam Hadwin, de Moose Jaw, en Saskatchewan, a retranché un coup à la normale en deuxième ronde et se trouve à plus-1 au cumulatif.

D'autre part, David Duval, le vainqueur de l'Omnium britannique en 2001, s'est retiré du tournoi avant sa deuxième ronde en raison d'un malaise. Duval se trouvait à 14 coups du meneur après avoir signé une carte de 80 la veille.

Pour le tableau des meneurs à jour: CLIQUEZ ICI.

Consultez le 98,5 Sports pour tous les détails de la première ronde.