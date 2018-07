Plongeon de haut vol: «J'ai la chance de voler» - Lysanne Richard

Il y a des athlètes qui plongent d’un tremplin d’un mètre, de trois mètres ou d’une plateforme de dix mètres. Il y a des plongeuses comme Lysanne Richard qui font du plongeon de haut vol.

La spécialiste de cette discipline spectaculaire était de passage au 98,5 FM afin de parler avec l’animateur Derek Aucoin de son sport.

Lysanne Richard est la seule Québécoise – et la seule Canadienne – à plonger au sein du circuit Red Bull Cliff Diving. Elle a été la personnalité de l’année 2017 de Plongeon Québec et elle s’est imposée à la Coupe du monde de la FINA en 2016.

« C'est un mélange de plongeon, de trampoline et il faut être un peu timbré, aussi, parce qu'il faut être à l'aise avec la hauteur. Quand j'étais jeune, je rêvais que je volais. Et j'ai la chance de voler. C'est ce qui me plait le plus dans mon sport, comparativement au plongeon habituel, parce que je suis plus longtemps dans les airs.

« Quand j’ai commencé à m’entraîner pour le plongeon de haut vol, je connaissais peu de gens du milieu du plongeon au Québec et au Canada et ça faisait 20 ans que je n’avais pas fait de plongeon, explique celle qui a 36 ans.

« J’ai commencé à m’entraîner avec l’équipe nationale, mais un peu de côté. Les gens me regardaient et doutaient un peu de ma technique, mais j’ai tellement travaillé fort que j’ai fini par prouver que j’étais capable. J’ai eu des bons résultats et j’ai beaucoup d’alliés. »

La plongeuse s’entraîne avec des membres de l’équipe de plongeon CAMO qui font du plongeon traditionnel.