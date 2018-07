«On s’est mis dans une position plutôt favorable» - Rémi Garde

On ne peut jamais gagner une série aller-retour lors du match aller, mais on peut la perdre. C’est un peu dans cet état d’esprit que l’entraîneur Rémi Garde et les joueurs de l’Impact ont abordé la demi-finale du Championnat canadien, mercredi, contre les Whitecaps de Vancouver.

L’objectif c’était « de mettre un maximum de chances… Presque un maximum de chance, en tout cas », a dit Garde, après le match.

« Beaucoup de chance de notre côté, non pas de se qualifier ce soir, mais d’envoyer un message fort et de montrer aux joueurs et à tout le monde que l’on veut gagner la compétition. »

Garde sait qu’une avance de 1-0 avant un match à l'étranger n’est pas garant d’un triomphe, mais il doit s’en accommoder.

« On est à la mi-temps, a-t-il imagé. Ne pas concéder de but (à domicile), c’est important. Maintenant, on aurait bien aimé pousser pour mettre ce deuxième but. On sait que ce sera difficile là-bas. Mais on s’est mis dans une position plutôt favorable. »

Le milieu de terrain québécois Samuel Piette allait dans le même sens que son entraîneur.

« Nous, ce qu’on voulait, c’était de ne pas concéder (de but). Prendre un but à la maison, dans cette compétition, c’est toujours difficile. On a marqué… On va aller là-bas avec la même mentalité de gagner le match. Si on est capables de mettre un but là-bas, ça va être très difficile pour eux de remonter. »

Piette sait bien que le Championnat canadien est le prélude à la Ligue des champions de la Concacaf.

« Toutes les équipes veulent aller là, assure Piette. Ça peut nous amener à vivre des beaux moments et à jouer des matchs importants. »

Écoutez les entrevues d'après-match....