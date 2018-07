L’Impact commence sa route vers la Ligue des champions

L'Impact de Montréal accueille actuellement les Whitecaps de Vancouver au Stade Saputo. Il s’agit du match aller de la demi-finale du Championnat canadien.

La rencontre est diffusée au 98,5 FM ainsi que sur les stations affiliées de Cogeco Média.

L’enjeu de cette portion canadienne de la Ligue des champions est la Coupe des Voyageurs.

«C'est une compétition importante, mais on n'est pas les seuls à s'engager dedans avec l'envie de la gagner, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. Nous, on y va pour essayer de la remporter. C'est une rencontre qui s'inscrit au cœur d'une série de matchs intenses. Je n'ai pas encore décidé de la composition de l'équipe. Il y a une réflexion à faire que je n'ai pas encore terminée.»

Transférer la forme MLS en Championnat canadien

Le Bleu-blanc-noir, qui a remporté six de ses huit derniers matchs de ligue, devra planifier un affrontement aller-retour pour la première fois cette saison. Les Montréalais auront à gérer le match aller de cette série demi-finale à domicile en tenant compte du premier bris d'égalité, les buts à l'étranger, mais aussi avec l'obligation de titulariser trois joueurs canadiens, tel que stipulé dans les règles de la compétition.

Rappelons que le Championnat canadien remporté par l'Impact en 2014 lui avait permis de se qualifier pour la Ligue des champions de la Concacaf 2014-15 et, ultimement, de participer à cette finale historique contre Club América.

Dans son histoire, l'Impact est toujours invaincu au Stade Saputo en Championnat canadien, présentant une fiche de cinq victoires et quatre verdicts nuls. Contre les Caps, à domicile, le club a gagné un match, en annulant deux autres; Montréal a gagné deux des trois séries contre les compatriotes de la Colombie-Britannique, notamment l'an dernier, dans une confrontation spectaculaire se terminant 5-4 au total des buts.

« C'est difficile de déterminer de quoi l'alignement partant aura l'air pour chacune des équipes, a dit le défenseur Daniel Lovitz. De notre côté, c'est un mois très chargé, tout comme pour d'autres équipes. Il pourrait y avoir beaucoup de rotation pour nous tant que pour nos adversaires et on ne peut prédire qui sera sur le terrain. Nous nous souvenons encore du match en mars contre eux et nous voulons renverser la vapeur lors de leur visite. »

Nacho Piatti, en un match de Championnat canadien en carrière, a deux buts au compteur, tous des tirs de pénalité, alors qu'Anthony Jackson-Hamel, en quatre présences dans la compétition nationale, a marqué deux buts et a ajouté une passe décisive. Le milieu de terrain Samuel Piette, de son côté, pourrait jouer un tout premier match en Championnat canadien.

«C'est un tournoi qu'on veut remporter pour rapporter la Coupe des Voyageurs à Montréal, a dit Piette. Ce n'est pas un tournoi avec 100 matchs à gagner, on n'a que quatre matchs à jouer pour se rendre jusqu'au bout. C'est un match important demain, mais nous allons nous préparer de la même manière que d'habitude. »

(Source: Communiqué de l'Impact de Montréal)