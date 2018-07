Match des étoiles: la Ligue américaine l'emporte à l'aide de circuits en 10e manche

Alex Bregman et George Springer des Astros de Houston ont frappé des circuits consécutifs en 10e manche, mardi, menant la Ligue américaine à une victoire de 8-6 contre la Ligue nationale lors du match des étoiles du baseball majeur.

Après que le joueur de deuxième but des Reds de Cincinnati Scooter Gennett eut forcé la tenue de manches supplémentaires en claquant une longue balle de deux points en fin de neuvième manche, Bregman a catapulté le cinquième lancer de sa présence au marbre contre Ross Stripling (0-1) par-dessus la clôture du champ gauche. Lors du tir suivant, Springer a utilisé le champ droit pour porter le pointage à 7-5.

À sa première présence au match des étoiles, Bregman a été nommé le joueur le plus utile. Il a succédé au joueur de deuxième but des Mariners de Seattle Robinson Cano, qui avait lui aussi donné la victoire à la Ligue américaine grâce à un circuit en 10e manche, l'an dernier.

Aaron Judge, des Yankees de New York, Mike Trout, des Angels de Los Angeles, et Jean Segura, des Mariners, ont aussi réussi un circuit pour l'Américaine, qui n'a jamais tiré de l'arrière pendant l'affrontement, mais qui a laissé filer des avances de 2-0 et 5-2.

Le receveur des Cubs de Chicago Willson Contreras a réduit l'écart avec un coup de quatre buts en fin de troisième manche et le joueur d'arrêt-court des Rockies du Colorado Trevor Story a créé l'égalité 2-2 en septième. Le voltigeur des Brewers de Milwaukee Christian Yelich et le joueur de premier coussin des Reds Joey Votto ont aussi frappé des circuits pour la Nationale.

Même s'il a permis le circuit de Gennett en neuvième manche, le releveur des Mariners Edwin Diaz (1-0) a été crédité de la victoire lorsqu'il a reçu l'aide de ses coéquipiers. Le lanceur des Blue Jays de Toronto J.A. Happ s'est occupé de la 10e pour inscrire le sauvetage à sa fiche.

Devant ses partisans, l'as des Nationals de Washington Max Scherzer a oeuvré pendant deux manches, allouant un point, sur la claque de Judge, deux coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré quatre adversaires au bâton. Bryce Harper, un autre favori local de la foule, a été retiré sur des prises lors de ses deux présences au marbre.

Après une bonne première manche, Scherzer est retourné au monticule en deuxième et il a fait la connaissance de Judge, qui n'a laissé planer aucun doute en expédiant une balle rapide dans l'enclos des releveurs au champ gauche pour procurer une avance de 1-0 à l'Américaine. Il s'agissait du premier coup sûr de Judge au match des étoiles des Majeures.

Treize des 14 points de la rencontre ont été inscrits grâce à un circuit et les 10 longues balles de cette partie ont pulvérisé l'ancien record de six pour un match des étoiles du baseball majeur.

L'Américaine a défait la Nationale pour une sixième fois de suite et elle montre un dossier de 18-3-1 lors des 22 dernières représentations.