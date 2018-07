Le quart Jeff Mathews sera absent pour au moins un mois

MONTRÉAL - Le quart Jeff Mathews des Alouettes de Montréal va rater de quatre à six semaines d'activités en raison d'une blessure au pied.

Ce dernier a subi une blessure à l'articulation de Lisfranc, qui affecte un os ou un tendon sur le dessus du pied.

Mathews a effectué un premier départ avec les Alouettes le 6 juillet, lors un revers de 28-18 contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Il était venu en relève à Drew Willy le 30 juin, lors d'une victoire de 23-17 contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Willy devrait effectuer un retour au jeu samedi après avoir subi une blessure au cou et à l'épaule. Les Alouettes rendront visite aux Stampeders de Calgary.

Les Alouettes (1-3), qui reviennent d'une semaine de congé, ont profité de la journée pour ajouter le joueur de ligne offensive canadien Tyler Johnstone à leur formation. Johnstone, un colosse de six pieds six pouces et 275 livres, a été sélectionné lors du repêchage supplémentaire de la Ligue canadienne de football, le 2 juillet.

L'équipe a aussi libéré le joueur de ligne offensive américain Xavier Fulton et le botteur Austin Renkow.