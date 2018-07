Tiger croit en ses chances au British Open: «Beaucoup plus qu'à Augusta» 

CARNOUSTIE, Royaume-Uni - Tiger Woods n'estime pas avoir pris un coup de vieux alors qu'il se prépare à disputer le plus ancien championnat de golf.

Woods est de retour à l'Omnium britannique pour la première fois en trois ans, et il évalue que sa confiance et ses chances de gagner s'améliorent au fil de l'année. Il a raté les deux dernières éditions du prestigieux tournoi alors qu'il se rétablissait de plusieurs opérations au dos.

Le triple champion est d'avis que l'Omnium britannique lui offre sa meilleure chance de gagner parce que c'est le prochain au calendrier.

Les links de Carnoustie

«Ma touche est meilleure qu'en début d'année, dit-il. Je me sens plus à l'aise avec mon jeu, dans mon corps et avec mon élan. Beaucoup plus qu'à Augusta pour le Tournoi des Maîtres.»

Au fil du temps, Tiger croit aussi que c'est le tournoi majeur qui lui convient le mieux car ce type parcours exige autant d'intelligence que de puissance brute propre aux joueurs qui ont presque la moitié de son âge.

Il évoque d'ailleurs les noms de Tom Watson et Greg Norman qui ont joué dans le groupe final alors qu'ils étaient dans la cinquantaine.

Ce sera son troisième «Open» à Carnoustie où il n'a pu faire mieux qu'une septième place en 1999. Il avait terminé au 12e rang en 2007.