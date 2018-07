Match des Étoiles à Washington: Max Scherzer et Bryce Harper à l'honneur

Max Schertzer contre Chris Sale

Son coéquipier des Nationals Max Scherzer sera le lanceur partant, mardi, un choix sans équivoque en vertu de ses 12 victoires, sa moyenne de 2,41 et ses 182 retraits au bâton, un sommet dans la Nationale, et le fait que le match ait lieu à Washington. Le gérant de la Nationale, Dave Roberts, des Dodgers de Los Angeles, a louangé le droitier des Mets de New York Jacob deGrom, qui viendra en relève à Scherzer. Il a admis que le site du match l'a fait pencher en faveur de Scherzer.

«C'est sa ville, son stade, a déclaré Roberts. J'ai toujours tenté de faire en sorte que c'était plus gros que moi ou l'équipe. Et je crois que Max, pour le baseball et notre pays, est le bon gars à qui donner la balle.»

Le gaucher des Red Sox de Boston Chris Sale amorcera quant à lui un troisième match des étoiles consécutif. Scherzer et lui sont les 14e et 15e lanceurs à effectuer un troisième départ de la classique estivale. Sale est le troisième à commencer un troisième match consécutif, après Lefty Gomez et Robin Roberts.

C'est toutefois la première fois depuis 1939 et 1940 que les mêmes partants de chaque ligue se font face pour une deuxième année consécutive. Paul Derringer et Red Duffing avaient alors réussi cet exploit.

Machado pour les Orioles

Coéquipier de Sale à Boston. Mookie Betts sera le fer-de-lance de la formation offensive de l'Américaine, suivi de Jose Altuve (Astros), Mike Trout (Angels), Jose Ramirez (Indians), Aaron Judge (Yankees), Manny Machado (Orioles), Jose Bareu (White Sox) et Salvador Perez (Royals).

Machado représentera les Orioles de Baltimore, la seule équipe pour laquelle il a joué dans les Majeures.

C'est le deuxième-but des Cubs de Chicago Javier Baez qui mènera la charge pour la Nationale. Il sera suivi de Nolan Arenado (Rockies), Paul Goldschmidt (Diamondbacks), Freddie Freeman (Braves), Matt Kemp (Dodgers), Harper, Nick Markakis (Braves), Brandon Crawford (Giants) et Willson Contreras (Cubs).