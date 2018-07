«On va avoir le couteau entre les dents» - Phillip Danault

Au lendemain de la signature de son nouveau contrat, l’attaquant Phillip Danault a assuré que le Canadien de Montréal sera compétitif dès l’an prochain.

Dimanche, l’organisation du Canadien de Montréal a annoncé qu’elle s’était entendue avec l’attaquant Phillip Danault pour un contrat de trois ans d’une valeur de 9,25M$.

Confronté au fait que le Tricolore n’avait pas fait d’acquisition majeure lors du dernier repêchage ou lors de la journée des joueurs autonomes, le joueur de centre de 25 ans a dit ne pas être préoccupé par une possible phase de reconstruction du CH.

«Je suis sûr qu’on va être plus compétitif dès l'an prochain. Avec l'année que nous venons de connaître, je suis certain que tout le monde va répondre à l'appel et arriver prêt au camp. On va avoir le couteau entre les dents», a-t-il assuré lors d'un point de presse téléphonique.

Quant à la possibilité de voir Max Pacioretty porter les couleurs d’une autre équipe d’ici le début de la prochaine saison, il a admis qu’il espère encore voir son capitaine au camp.

«Je suis certain que c’est difficile pour lui et sa famille. Mais ça fait partie du hockey. Nous espérons tous voir ‘’Pac’’ au camp. C’est notre capitaine.»

Heureux d’éviter l’arbitrage

Phillip Danault est évidemment très heureux de se retrouver à Montréal pour les trois prochaines saisons, mais il est surtout très heureux d'avoir pu éviter l'arbitrage.

«Oui, honnêtement, j'ai tellement entendu d'histoires d'horreur avec l'arbitrage. Je crois que la plupart des joueurs et des organisations souhaitent éviter cela. Ils m'ont offert trois ans, alors j'étais super heureux. J'adore Montréal et j'ai toujours voulu y jouer. C'était une belle occasion pour moi de jouer les trois prochaines années ici.»

Belle trouvaille

Le centre de 25 ans s'est avéré une des belles trouvailles de Bergevin au cours des dernières années. Acquis en en 2016 en retour de Tomas Fleischmann et Dale Weise, Danault s'est petit à petit façonné une place au sein de la formation du Tricolore. En 155 rencontres avec le Canadien, le premier choix des Hawks, 26e au total en 2011, a inscrit 24 buts en plus d'ajouter 46 aides.

Tantôt au sein de la principale unité en attaque, d'autres fois au sein du troisième trio, Danault a plus souvent qu'autrement tiré son épingle du jeu depuis qu'il s'est joint au CH. Malgré tout, on n'a pas discuté avec lui du rôle qu'on souhaiterait le voir jouer au cours des trois prochaines campagnes.

«On ne m'a rien dit à ce sujet. Mais au cours des deux dernières années non plus, on ne m'avait rien dit, et j'ai su tracer ma propre voie, a-t-il souligné. Je suis un joueur polyvalent. C'est ma force, ma qualité et je vais continuer de faire la même chose, mais encore mieux.

«Que ce soit au sein du premier, deuxième ou troisième trio, je serai prêt.»

En supériorité numérique?

Une chose est certaine: il ne compte pas s'asseoir sur ses lauriers après avoir signé ce contrat.

«Mon jeu dans les deux sens de la patinoire est bien en ce moment, mais je veux être meilleur autant offensivement que défensivement. (...) Je n'ai pas touché à l'avantage numérique à Montréal, mais c'est quelque chose que je souhaiterais faire éventuellement, c'est certain.»

Rétabli à 100%

Ennuyé par une blessure l'an dernier, Danault n'a participé qu'à 52 rencontres, au cours desquelles il a récolté 25 points, dont huit buts, après avoir connu sa meilleure campagne un an plus tôt, avec 13 buts, 27 aides et 40 points en 82 matchs.

«Je suis rétabli à 100 pour cent, a-t-il indiqué. Je m'entraîne beaucoup ces temps-ci et je me sens vraiment bien, sinon mieux sur la glace. Je suis passé à autre chose.»