Noyade de l'ex-gardien Ray Emery: «La famille des Flyers a le coeur brisé» - Ian Laperrière

«Il avait la réputation d'être un bum. Mais, je n'ai rien vu de ça quand j'ai joué avec lui. C'était un coéquipier exemplaire. C'était un gars qui se battait dans le but pour nous.»

C'est ce qu'a notamment affirmé l'ancien joueur des Flyers de Philadelphie, Ian Laperrière, lors d'une entrevue accordée à l'émission Les amateurs de sports, lundi.

«Tout le monde dans la famille des Flyers a le coeur brisé. [...] C'est vraiment triste.»

Tout au long de sa carrière, le gardien de but a dû composer avec les préjugés à son égard. Surnommé « Razor » pour son style de jeu agressif, certains dans la Ligue nationale le qualifiaient aussi de jeune homme imprévisible.

«C'est vrai qu'il jouait avec beacoup de passion, mais il était très relaxe dans la chambre. Rien ne l'énervait. Par contre, sur la glace, c'était tout un compétiteur. Je l'ai adoré», a renchéri Ian Laperrière.

Il avait par ailleurs la réputation d'avoir plusieurs problèmes hors de la patinoire. Il a eu vécu notamment un incident de rage au volant, une altercation avec un entraîneur en Russie et un comportement qui lui a valu une expulsion du camp d'entraînement des Sénateurs.

Une mort non suspecte

La police affirme que la noyade de l'ancien gardien de la LNH, Ray Emery, ne semble pas suspecte.

Le joueur de 35 ans, dont la carrière a duré plus d'une décennie, s'est noyé dans le port de Hamilton, dimanche.

La police a expliqué qu'il a sauté d'un bateau près du club Leander Boat pour aller nager, et des amis ont appelé les services d'urgence vers 6 heures du matin, quand il n'a pas refait surface. L'inspecteur Marty Schulenberg qualifie l'accident d'un «cas de mésaventure».

Schulenberg a ajouté que le corps d'Emery a été retrouvé vers 14h50, dimanche, à environ 20 mètres d'où il a plongé dans l'eau. Il a aussi dit que les premiers intervenants n'ont pas pu localiser Emery tout de suite et qu'ils ont appelé l'unité de plongée.

Emery a joué pour les Sénateurs d'Ottawa, les Blackhawks de Chicago et les Flyers de Philadelphie. Il a remporté la coupe Stanley avec les Blackhawks en 2013.

Emery a combattu la nécrose avasculaire, une maladie grave et invalidante caractérisée par une douleur progressive au niveau de l'aine et des hanches, et a effectué un retour au jeu par la suite.

(Avec La Presse canadienne)