Le Canadien s'entend pour trois ans avec le joueur de centre Phillip Danault

MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal s'est entendu sur les modalités d'un contrat de trois ans avec son joueur de centre Phillip Danault, dimanche après-midi.

L'équipe a confirmé l'entente par voie de communiqué et l'attaquant de 25 ans empochera 3,083 millions $ US par saison.

Danault n'a disputé que 52 matchs avec le Canadien la saison dernière, amassant huit buts et 17 mentions d'assistance. Il a raté plusieurs semaines d'activités en raison d'une blessure subie contre les Bruins de Boston, le 13 janvier, lorsqu'il a reçu un lancer frappé du défenseur Zdeno Chara à la tête.

Le joueur de centre originaire de Victoriaville a été acquis dans une transaction avec les Blackhawks de Chicago, en février 2016. Il a pris part à 155 matchs dans l'uniforme du Canadien, récoltant 24 buts et 46 aides et montrant un différentiel de plus-3. Danault a connu la meilleure saison de sa carrière en 2016-17, quand il a inscrit 13 buts et 40 points en 82 parties.

Danault a été sélectionné au premier tour (26e au total) par les Blackhawks lors du repêchage de 2011.