LONDRES — Novak Djokovic a remporté Wimbledon pour la quatrième fois de sa carrière, battant en finale Kevin Anderson 6-2, 6-2, 7-6 (3).

Le Serbe de 31 ans a aussi régné sur le gazon anglais en 2011, 2014 et 2015.

Classé 21e à l'ATP, il méritait son 13e trophée en Grand chelem, son premier depuis Roland-Garros en 2016. Il a depuis dû composer avec une blessure au coude droit, qui a nécessité une opération.

Djokovic a signé ses quatre bris lors des deux premiers sets, à chaque fois pour mener 1-0 et 4-1. Anderson a été frustré à chacune de ses sept balles de bris.

Le match a duré deux heures et 18 minutes, incluant un premier set réglé en 29 minutes.

Huitièmr raquette mondiale, Anderson était battu pour la deuxième fois en deux finales de tournois majeurs. En 2017, il a été vaincu par Rafael Nadal en finale new-yorkaise.

Le Sud-Africain de 32 ans a reçu des traitements au bras droit après la première manche.

Les deux tennismen ont trimé très dur au tour précédent, disputant les deux plus longues demi-finales de l'histoire de Wimbledon.

Anderson a livré bataille pendant plus de six heures et demie avant d'écarter John Isner. Djokovic a pris cinq heures et quart pour éliminer Nadal.

Dans la foule dimanche se trouvaient notamment la première ministre britannique, Theresa May, le maire de Londres, Sadiq Khan, l'acteur Hugh Grant et aussi un couple royal, Kate Middleton et le prince William.